「最大限、すべてを尽くしました」一矢報いた北朝鮮MFが豪州戦を振り返る。W杯出場権獲得に向け「次は必ず勝ちます」【女子アジア杯】
悔しい敗戦だ。北朝鮮女子は現地３月13日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でオーストラリアと対戦。１−２で敗れた。
試合後のフラッシュインタビューに、65分に一矢報いるゴールを決めたMFチェ・ウニョンが対応。「私たちのチームは、前半からしっかりと準備したし、この試合のために最大限、すべてを尽くしました」と振り返る。
「努力もさることながら、前半から選手たちが心を一つにして、勝利しようと決意を固めて試合に臨みましたが、結果はそうはなりませんでした。
４強には進めなかったが、準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフで勝てば、来年の女子ワールドカップの出場権を手にできる。背番号20は「私たちは勇気を持って、次の試合では必ず勝ちます」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合後のフラッシュインタビューに、65分に一矢報いるゴールを決めたMFチェ・ウニョンが対応。「私たちのチームは、前半からしっかりと準備したし、この試合のために最大限、すべてを尽くしました」と振り返る。
「努力もさることながら、前半から選手たちが心を一つにして、勝利しようと決意を固めて試合に臨みましたが、結果はそうはなりませんでした。
４強には進めなかったが、準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフで勝てば、来年の女子ワールドカップの出場権を手にできる。背番号20は「私たちは勇気を持って、次の試合では必ず勝ちます」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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