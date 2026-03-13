NELKE、メジャーデビュー曲「Bouquet」配信リリース決定！「私たちNELKEのオープニング主題歌」（RIRIKO）

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NELKE（ネルケ）が、ソニー・ミュージックレーベルズのエピックレコードジャパンよりメジャーデビュー曲「Bouquet」を4月1日に配信リリースする。

■壮大に広がるバンドサウンドのなかに繊細な儚さを宿したアップテンポのロックチューン

2025年10月から開催された全国ツアー『NELKE ONEMAN LIVE TOUR 2025-2026“Diary”』ではZepp DiverCity （TOKYO）を含む全公演をソールドアウトさせ、『COUNTDOWN JAPAN 25/26』などの大型フェスにも初出演を果たした5人組バンド、NELKE。

メジャーデビュー曲「Bouquet」は、壮大に広がるバンドサウンドのなかに繊細な儚さを宿したアップテンポのロックチューン。

これまで紡いできた言葉の断片をそっと散りばめながら、歩んできた時間、そしてその時間をともにしてきた存在への想いを花束のように束ねた一曲に仕上がっている。

メジャーデビューという節目に手渡される「Bouquet」。バンドの想いが束ねられた一曲がこれからの景色を鮮やかに彩っていく。

なお、「Bouquet」は、3月20日放送のAIR-G’ FM北海道『IMAREAL』（毎週金曜18時～22時）で初オンエア。楽曲は20時台にオンエア予定で、番組にはボーカル＆ギターのRIRIKOがリモートで生出演する。

NELKEは、4月3日から自身最大規模のツアーを開催。ファイナルは自身初となるホールワンマンを東京・SGCホール有明にて7月10日に行う。

■リリース情報

2026,04,01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Bouquet」

■【画像】「Bouquet」の配信ジャケット

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NELKE OFFICIAL SITE

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