　13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比370円高の5万3740円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3819.61円に対しては79.61円安。出来高は8925枚となっている。

　TOPIX先物期近は3611ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.03ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53740　　　　　+370　　　　8925
日経225mini 　　　　　　 53750　　　　　+375　　　146403
TOPIX先物 　　　　　　　　3611　　　　 +18.5　　　　9012
JPX日経400先物　　　　　 32840　　　　　+305　　　　2135
グロース指数先物　　　　　 726　　　　　　+5　　　　 799
東証REIT指数先物　　　　　1933　　　　　　-7　　　　　 2

株探ニュース