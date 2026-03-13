日経225先物：13日22時＝370円高、5万3740円
13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比370円高の5万3740円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3819.61円に対しては79.61円安。出来高は8925枚となっている。
TOPIX先物期近は3611ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.03ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53740 +370 8925
日経225mini 53750 +375 146403
TOPIX先物 3611 +18.5 9012
JPX日経400先物 32840 +305 2135
グロース指数先物 726 +5 799
東証REIT指数先物 1933 -7 2
株探ニュース
TOPIX先物期近は3611ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.03ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53740 +370 8925
日経225mini 53750 +375 146403
TOPIX先物 3611 +18.5 9012
JPX日経400先物 32840 +305 2135
グロース指数先物 726 +5 799
東証REIT指数先物 1933 -7 2
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