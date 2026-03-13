中越「3＋3」戦略対話メカニズムの初の閣僚級会合が開催へ

中国外交部の郭嘉昆報道官は3月13日の定例記者会見で、中国とベトナムの外交・国防・警察部門による「3＋3」戦略対話メカニズムの初の閣僚級会議が開催されることを明らかにしました。

郭報道官は、「中国とベトナムは社会主義の友好的隣国であり、戦略的意義を有する運命共同体だ」と述べ、「両党・両国の最高指導者の関心と後押しの下、双方は外交・国防・警察部門による「3＋3」戦略対話メカニズムを設立し、これを閣僚級とすることを決定した。これは双方が世界で初めて設立した「3＋3」メカニズムであり、両党・両国関係の戦略性と高度に成熟した水準を十分に示している」と指摘しました。

郭報道官はまた、「中国はベトナムと共に、両党・両国の最高指導者による戦略的指針に従い、質の高い発展と高いレベルの安全保障を統合的に推進し、二つのメカニズム会議を成功させることで、中越の包括的戦略協力を引き続き深化・具体化させたい」との考えを示した上で、「両国人民により多くの利益をもたらし、地域の平和と安定、発展と繁栄により大きく貢献していきたい」と述べました。（提供/CGTN Japanese）