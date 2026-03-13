NMB48・安部若菜の卒業発表を報告 卒業時期は夏頃「グループで1番先輩になるまで続けられるとは思ってもみなかった」【コメント】
NMB48は13日、公式ブログを更新。安部若菜が卒業を発表したことを報告した。
【写真】自身のインスタグラムでも卒業を発表したNMB48・安部若菜
「本日、3月13日(金)『青春！恋のDestination』公演にて安部若菜が卒業を発表しました」とし、本人コメントを掲載した。
そして、「NMB48にドラフト3期生として加入し、約8年。アイドルの枠を超え、投資、落語、小説作家と多彩なジャンルで才能を開花させた安部。彼女の新たな旅立ちを祝福し、最後まで支えていきたいと思います」とつづった。
また、最終活動日等の詳細については決定次第発表するとした。
■安部若菜コメント
私、安部若菜はNMB48を卒業します。
16歳の時にNMB48に加入して8年間。まさか自分がこんなに長く、グループで1番先輩になるまで続けられるとは、思ってもみませんでした。
こうしてここまで続けてこられたのは、ひとえに、いつも応援してくださる皆様のお陰です。
本当にありがとうございます。
大好きだったアイドルになることが出来て、でもアイドルの活動は思うようにいくことばかりではなくって、NMB48の中で何か自分だけの武器を見つけなくちゃ、やりたいことを見つけくちゃ、ともがきながら、沢山の事に挑戦させてもらいました。
その中で、小説を書く、という予想もしていなかった素敵な道に出会うことができました。
初めはアイドルとしてもっと色々な人に知ってもらいたい、と始めた挑戦だったんですが、いつの間にかもっと色んなお話を書いてみたい、と思うようになっていました。
それで、もうここから先は私の居場所はここじゃないのかもしれないって思うことが増えました。
大好きなNMB48を卒業するのは寂しくて不安も大きくて踏みとどまりそうになるんですけど、一歩踏み出して新しい世界に出た自分がどんなことを思って、何を感じるのかを見てみたいなと思って、卒業を決断しました。
でも、NMB48に居る中で本当にたくさんのことに挑戦させて頂けたのは何をやっても温かく見守ってくださる皆様がいて、背中を押してくれるNMB48の環境があったからだと思っています。本当に感謝しています。
私は、どんなアイドルグループよりもNMB48に入ることができて本当によかったです。
卒業時期は夏頃を予定しています。次のシングルには参加しない予定なので、明日明後日、そして来週21日の小説のお渡し会がNMB48として皆さんと直接お話しできる最後機会になるかなと思っています。急なお知らせになってしまいすみません。
でも、まだ数ヶ月あるので最後の時間まで、皆様への感謝を沢山伝えられるように、そして楽しい時間にしていけたらと思います。8年間、本当にありがとうございました。
これからもNMB48、並びに安部若菜をよろしくお願いいたします。
【写真】自身のインスタグラムでも卒業を発表したNMB48・安部若菜
「本日、3月13日(金)『青春！恋のDestination』公演にて安部若菜が卒業を発表しました」とし、本人コメントを掲載した。
そして、「NMB48にドラフト3期生として加入し、約8年。アイドルの枠を超え、投資、落語、小説作家と多彩なジャンルで才能を開花させた安部。彼女の新たな旅立ちを祝福し、最後まで支えていきたいと思います」とつづった。
■安部若菜コメント
私、安部若菜はNMB48を卒業します。
16歳の時にNMB48に加入して8年間。まさか自分がこんなに長く、グループで1番先輩になるまで続けられるとは、思ってもみませんでした。
こうしてここまで続けてこられたのは、ひとえに、いつも応援してくださる皆様のお陰です。
本当にありがとうございます。
大好きだったアイドルになることが出来て、でもアイドルの活動は思うようにいくことばかりではなくって、NMB48の中で何か自分だけの武器を見つけなくちゃ、やりたいことを見つけくちゃ、ともがきながら、沢山の事に挑戦させてもらいました。
その中で、小説を書く、という予想もしていなかった素敵な道に出会うことができました。
初めはアイドルとしてもっと色々な人に知ってもらいたい、と始めた挑戦だったんですが、いつの間にかもっと色んなお話を書いてみたい、と思うようになっていました。
それで、もうここから先は私の居場所はここじゃないのかもしれないって思うことが増えました。
大好きなNMB48を卒業するのは寂しくて不安も大きくて踏みとどまりそうになるんですけど、一歩踏み出して新しい世界に出た自分がどんなことを思って、何を感じるのかを見てみたいなと思って、卒業を決断しました。
でも、NMB48に居る中で本当にたくさんのことに挑戦させて頂けたのは何をやっても温かく見守ってくださる皆様がいて、背中を押してくれるNMB48の環境があったからだと思っています。本当に感謝しています。
私は、どんなアイドルグループよりもNMB48に入ることができて本当によかったです。
卒業時期は夏頃を予定しています。次のシングルには参加しない予定なので、明日明後日、そして来週21日の小説のお渡し会がNMB48として皆さんと直接お話しできる最後機会になるかなと思っています。急なお知らせになってしまいすみません。
でも、まだ数ヶ月あるので最後の時間まで、皆様への感謝を沢山伝えられるように、そして楽しい時間にしていけたらと思います。8年間、本当にありがとうございました。
これからもNMB48、並びに安部若菜をよろしくお願いいたします。