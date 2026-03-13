DRAGONGATEは、13日に我蛇髑髏（がじゃどくろ）特別大会「蛇我異転生」を新宿FACE大会で開催した。メインイベント終了後には、我蛇髑髏メンバーによる次期ドリームゲート挑戦権争奪バトルロイヤルが緊急決定。バトルロイヤルを制したKAIが4月6日の後楽園大会でドリームゲート王者・菊田円への挑戦が決定した。

昨年9月に誕生したヒールユニット「我蛇髑髏」。この日は、各メンバーが試合をプロデュースした。

メインイベントでは、リーダー菊田プロデュースマッチで加藤良輝と全日本プロレスの元3冠王者・安齊勇馬がシングルマッチで激突。22年デビュー同士のシングルマッチは、激闘の末に安齊が必殺技のギムレットで勝利した。

試合後に安齊は「団体関係なく同期には絶対に負けねぇぞ！今日は超楽しかったぞ！」とマイクで呼び掛け。さらに来月開幕する全日本プロレスのチャンピオンカーニバルに参戦する菊田にも「去年借りた借りがあるんだよ。覚悟しておけ！」と宣戦布告すると、菊田も「お前なんか眼中にないわ！もっと俺は上を見てるんだわ」と言い返した。

そして我蛇髑髏メンバーの一人一人がマイクでコメントしていると、最後にマイクを握った箕浦康太が菊田の持つドリームゲート挑戦を匂わせながらも「ここは公平にバトルロイヤルで決めようじゃねぇか！勝った奴が次のドリームゲート挑戦といこうじゃねぇか。お前も入れよ。もしお前が勝ったらこの中から次期挑戦者選べよ」と提案。

菊田も「なんてこと言うんだよ！」と言いながらも「良いこと言うじゃねぇか！」とドリームゲート次期挑戦権を懸けた我蛇髑髏メンバーによるバトルロイヤルが緊急決定した。

バトルロイヤルの最後は菊田とKAIの一騎打ち。最後はKAIがミスター雁之助公認雁之助クラッチで王者からカウント3を奪った。KAIは「これも何かの縁だ！俺らでやるしかねぇんじゃねぇの！？戦うならガッチリ戦おうぜ」とマイクすると、菊田も「今日負けたから受けてやる！」と返答し、来場していた斎藤了GMの意向で4月6日の後楽園ホール大会で王者・菊田VS挑戦者・KAIのドリームゲート戦が決まった。

その後はISHINがKAIの決めゼリフ「バイッバイ〜」で大会を締めた、

《第1試合終了後には二世相撲レスラー対決実現！》第1試合は箕浦康太、ジェイソン・リープロデュースマッチ。箕浦・リー組と対戦したのは、DDTのMAO、納谷幸男組。試合は納谷がリーへバックドロップを決めて勝利。試合後にはISHIN乱入。親が同じ力士とぃうことでISHINから相撲対決を要求。納谷―ISHINの相撲対決の大一番は、納谷が上手投げで白星を飾った。