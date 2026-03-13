「海の王者決定戦・Ｇ１」（１３日、大村）

１号艇で人気を集めた上條暢嵩（３２）＝大阪・１１０期・Ａ１＝がイン速攻で快勝。通算では３２回目、Ｇ１は昨年９月のびわこ周年以来となる６回目の優勝を飾った。２着争いは激戦となり２着は定松勇樹（佐賀）、３着には新田雄史（三重）が続いた。

強風の影響などモノともせず、上條がイン逃げで大村周年を制した。予選首位の新田が準優で２着となり、２位通過の上條が優勝戦の１号艇。６日目は安定板が付き、レースも２周に短縮と厳しいコンディションだったが「みんな一緒ですからね。１号艇が一番強いと思って頑張りました」とスピード感みなぎる先マイでライバルの攻勢を阻止。大村のカクテルライトを背に先頭でゴール。巡ってきた絶好の勝機を最後まで逃さなかった。

昨年は住之江のＳＧ・グランプリで初のファイナリストとなり、今年は早くも３回目の優勝。今や大阪のエースとして風格も漂ってきた。

「仲のいい木下（翔太）さんが若松（周年）で優勝して、僕も頑張ろうと思って優勝ができたので良かった」と同じ大阪支部の活躍も発奮材料のひとつ。大村では１２月にＳＧ・グランプリの開催を控えるだけに“海の王者”として「気分はまだ早いけど、今の大阪支部はすごい勢いがあって、木下さんとか、仲のいい石野（貴之）さんとか今節は一緒に走らせてもらった。みんなでグランプリをここで走れるように、精いっぱい頑張ります」と表彰台からファンに活躍を誓った。