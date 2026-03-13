ガバッと着るだけでサマ見え！【ZARA】40・50代の味方！「優秀ベスト」

「なんだかコーデが決まらない……」そんな日こそ「ベスト」を頼ってみて。重ねるだけで縦ラインが生まれ、着こなしが一気に洗練されるかも。今回は【ZARA（ザラ）】から、40・50代におすすめの「サマ見えベスト」をご紹介します。シンプルな装いにガバッと羽織って、旬な着こなしを楽しんで。

さりげない華やかさで大人コーデが洗練見え

【ZARA】「ベルト付きダブルブレストベスト」\7,990（税込）

細身のベルト付きデザインがポイントの上品ベスト。ウエスト位置を自然に強調できるため、メリハリのあるシルエットに。肩に付いたゴールドカラーの装飾が、深みのあるブラウンベストのアクセントになってくれます。インナー次第でロングシーズン活躍が期待でき、季節の変わり目にもおすすめです。

ロング丈で作るすっきり縦ライン

【ZARA】「ダブルブレストロングベスト」\8,590（税込）

ヒップまでカバーできそうなロング丈のベスト。縦ラインを強調することで、すっきりとした印象を演出。シャツやブラウスに重ねるだけで、コーデをぐっとモードな雰囲気に格上げできるかも。シンプルなパンツスタイルにプラスして、洗練された大人コーデを作ってみて。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M