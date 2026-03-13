キラッキラで超カワイイーーーッッ♡【セリア】大人買いしちゃう！？「キャラシール」

【セリア】では今、キラキラ光るデザインが可愛い「キャラシール」が登場しているもよう。思わず大人買いしたくなるような、魅力のあるシールなのだとか。シール帳に貼れば、子どもたちとの会話も弾みそうです。今回は、まとめ買いしたくなる、セリアのキャラシールをご紹介します。

お気に入りキャラが見つかるキラキラシール

キラキラしたホログラムシールの「サンリオキャラクターズ キラッとシール」。こちらは【サンリオ】のさまざまなキャラが描かれており、大小サイズの異なるシールが1枚のシートに集まっています。シール帳に貼っても良いし、ラッピングに使ったり、スケジュール帳をデコレーションしたりとさまざまな活用方法がありそう。インスタグラマー@nanaironotobira2さんいわく、「早々に残り少なくなっていました」とのことなので、店頭で見かけた際はぜひお見逃しなく。

コレクター心を刺激するラインナップ

@nanaironotobira2さんは、「サンリオキャラクターズ キラッとシール3」もゲット。パステルカラーにキラキラが映え、キャラクターの魅力と相まって、まとめ買いしたくなる可愛さです。比較的大きめなシールは、スマホケースに貼って目立たせるのも良さそう。@nanaironotobira2さんによると「全部で6種類」とのことで、コレクター心を刺激されそうです。

宇宙服を着たミッキーがキュート

こちらは、宇宙をテーマにした【ディズニー】のキャラクターが集まった「〈ミッキー & フレンズ〉フレークステッカー」。キラキラしたホログラム加工がされた透明なシールで、@gnm.aoさんも「めちゃくちゃかわいい」と絶賛。宇宙服を着たキャラクターのシールと共に、エンブレムのようなデザインのシールもセットされており、ディズニーファンもそうでない人も欲しくなりそう。全8柄で40枚も入っていて、気兼ねなく使えるところも魅力的です。

ドラえもんのキラキラシールも登場

こちらの「ドラえもん キラッとシール」も、セリア購入品とのこと。キラキラなホログラムに、アクセントカラーの縁どりも可愛らしいデザインです。シール帳に貼るだけで、カラフルで賑やかなページが作れること間違いなしかも。大小さまざまな大きさのシールがあり、表情やポーズの異なるドラえもんが、気分を上げてくれそうです。

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※こちらの記事では@nanaironotobira2様、@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino