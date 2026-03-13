女優の知念里奈が13日までに、自身のインスタグラムのストーリーズに、ドイツのバレエ学校に留学中の井上慈英が20歳の誕生日を迎えたことを報告し、渾身のムービーをアップした。



【写真】まるで恋人のような知念里奈とのインスタグラム＠rinachan29より慈英

息子に送ったムービーは40枚以上の写真と動画を組み合わせたもの。生まれたて間もないころから2人の仲睦まじい母息子の写真や、学生服、弟との2ショットやバレエダンサーとして成長した姿まで、20年間を振り返った力作。母の愛がたっぷりこもったものとなっている。



知念は2005年8月にモデルと結婚。翌年3月に慈英が誕生。2007年3月に離婚した。16年7月にミュージカルで共演した俳優の井上芳雄と結婚。再婚当時、慈英は10歳で「誰よりも息子が喜んでくれていることを、母親としてとても幸せに思います」とブログで報告していた。18年6月に次男となる男子が誕生した。



芳雄は以前テレビ番組で、連れ子である慈英との関係を問われ「ここぞという時には僕の味方になってくれるというか。僕と妻が例えば、ケンカしてても『僕は父さんの味方だからね』って」と関係が良いことを明かしている。



慈英は熊川哲也率いるK-バレエに入団。2024年に行われたユース・グランプリ(YGP)男性シニアクラシック1位に。現在は、ドイツの名門ジョン・クランコ・スクールに留学している。190センチと長身で、手足が長くしなやかでありながら力強い踊りが特徴。フォロワーも「美しすぎる」「長い手脚」「俳優さんみたいな顔」「ダイナミックでカッコいい」といった声があがっている。



（よろず～ニュース編集部）