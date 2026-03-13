【ホテルビュッフェ情報】憧れの“高級スイーツ”を好きなだけ！「あの人気ホテルの食べ放題」が極上すぎる〜!!

おすすめの食べ放題グルメを日々紹介している、ウレぴあ総研「うまいめし」より、最新食べ放題ニュースをお届けします。

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ホテルニューオータニ幕張内のティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」にて、2026年3月1日（日）〜5月6日（水・休）までの期間、「いちごビュッフェ」第二弾「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ 〜ストロベリーコレクション〜」を開催しています。

こちらのビュッフェでは、フレッシュいちごと相性抜群の特製カスタードをたっぷりと使用し、サクサクのパイ生地、カスタードクリーム、スポンジ生地、いちごと生クリームが幾重にも重なる人気商品「ナポレオンパイ」が登場。

また通常1ピース1,500円以上の「新スーパーあまおうショートケーキ」と、糖度14度以上のマスクメロンを使用した「スーパーメロンショートケーキ」を、いずれもビュッフェサイズで好きなだけ楽しむことができます！

そのほか、ホテル王道の「ローストビーフ」のカッティングサービスなど食事メニューも充実。

ニューオータニならではの贅沢な食べ放題を、この機会に体験してみて！

メニュー（一部）紹介

「いちごの生搾りアイスモンブラン」＜期間：2026年3月1日〜5月6日＞【ホテルニューオータニ幕張の“憧れスイーツ”を心ゆくまで♪伝統の「ナポレオンパイ」や「新スーパーあまおうショートケーキ」も食べ放題！】

◆ナポレオンパイ

◆新スーパーあまおうショートケーキ

◆スーパーメロンショートケーキ

◆いちごオムレット

◆アールグレイ薫るいちごピッツァ

◆いちごの生搾りアイスモンブラン

◆いちごとプリンのミニパフェ

◆いちごのマリトッツォ

〈食事メニュー〉

・明太子クリームうどん

・ローストビーフ

・いちごと生ハムのトルティーヤ

・クラシックポークカツサンド

・だし巻き卵サンド

・ステーキサンドウィッチ（土・日・祝日限定）

・サラダバー

・パスタ

・ビーフシチュー など

「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ 〜ストロベリーコレクション〜〈第二弾〉」開催概要

【期間】2026年3月1日（日）〜5月6日（水・休）

【時間】

〈ランチ〉11:00〜16:00（料理終了）※120分制

〈ディナー〉17:30〜20:00（料理終了）※毎週土・日曜日および3/20、5/4、5/5

【会場】

ホテルニューオータニ幕張 ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」（ロビィ階）

【料金】

〈平日〉

・大人：6,800円

・小学生：3,000円

・幼児（4歳以上）：1,500円

〈土・日・祝日〉

・大人：7,500円

・小学生：3,000円

・幼児（4歳以上）：1,500円

※いずれもサービス料別

【予約・問い合わせ】

電話番号：043-299-1847（ザ・ラウンジ直通）

会場概要

◆ホテルニューオータニ幕張

所在地：千葉県千葉市美浜区ひび野2-120-3

電話番号：043-297-7777