【ホテルビュッフェ情報】憧れの“高級スイーツ”を好きなだけ！「あの人気ホテルの食べ放題」が極上すぎる〜!!
おすすめの食べ放題グルメを日々紹介している、ウレぴあ総研「うまいめし」より、最新食べ放題ニュースをお届けします。
ホテルニューオータニ幕張内のティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」にて、2026年3月1日（日）〜5月6日（水・休）までの期間、「いちごビュッフェ」第二弾「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ 〜ストロベリーコレクション〜」を開催しています。
こちらのビュッフェでは、フレッシュいちごと相性抜群の特製カスタードをたっぷりと使用し、サクサクのパイ生地、カスタードクリーム、スポンジ生地、いちごと生クリームが幾重にも重なる人気商品「ナポレオンパイ」が登場。
また通常1ピース1,500円以上の「新スーパーあまおうショートケーキ」と、糖度14度以上のマスクメロンを使用した「スーパーメロンショートケーキ」を、いずれもビュッフェサイズで好きなだけ楽しむことができます！
そのほか、ホテル王道の「ローストビーフ」のカッティングサービスなど食事メニューも充実。
ニューオータニならではの贅沢な食べ放題を、この機会に体験してみて！
メニュー（一部）紹介
「いちごの生搾りアイスモンブラン」＜期間：2026年3月1日〜5月6日＞【ホテルニューオータニ幕張の“憧れスイーツ”を心ゆくまで♪伝統の「ナポレオンパイ」や「新スーパーあまおうショートケーキ」も食べ放題！】
◆ナポレオンパイ
◆新スーパーあまおうショートケーキ
◆スーパーメロンショートケーキ
◆いちごオムレット
◆アールグレイ薫るいちごピッツァ
◆いちごの生搾りアイスモンブラン
◆いちごとプリンのミニパフェ
◆いちごのマリトッツォ
〈食事メニュー〉
・明太子クリームうどん
・ローストビーフ
・いちごと生ハムのトルティーヤ
・クラシックポークカツサンド
・だし巻き卵サンド
・ステーキサンドウィッチ（土・日・祝日限定）
・サラダバー
・パスタ
・ビーフシチュー など
「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ 〜ストロベリーコレクション〜〈第二弾〉」開催概要
【期間】2026年3月1日（日）〜5月6日（水・休）
【時間】
〈ランチ〉11:00〜16:00（料理終了）※120分制
〈ディナー〉17:30〜20:00（料理終了）※毎週土・日曜日および3/20、5/4、5/5
【会場】
ホテルニューオータニ幕張 ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」（ロビィ階）
【料金】
〈平日〉
・大人：6,800円
・小学生：3,000円
・幼児（4歳以上）：1,500円
〈土・日・祝日〉
・大人：7,500円
・小学生：3,000円
・幼児（4歳以上）：1,500円
※いずれもサービス料別
【予約・問い合わせ】
電話番号：043-299-1847（ザ・ラウンジ直通）
会場概要
◆ホテルニューオータニ幕張
所在地：千葉県千葉市美浜区ひび野2-120-3
電話番号：043-297-7777