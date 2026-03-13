『ミュージックステーション DREAM LIVE』4月3日放送決定（C）テレビ朝日

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　4月3日のテレビ朝日系『ミュージックステーション』は、「DREAM LIVE」と題し、午後6時30分から春の3時間30分SPを放送する。このたび、第1弾の出演アーティストとしてサカナクション、timelesz、EXILE、松平 健が発表された。

【一覧】『Mステ』 DREAM LIVE　出演者第1弾

　東京・有明のTOKYO DREAM PARKが27日に開業することを記念した今回の3時間30分SP。TOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、アーティストがスペシャルパフォーマンスを届ける。

■第1弾解禁　出演アーティスト　※五十音順
EXILE
サカナクション
timelesz
松平 健