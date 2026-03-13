坂東龍汰、事務所名に掛けた“粋な誓い”「ここに戻って来れたら」佐藤二朗から愛あるツッコミも【第49回日本アカデミー賞】
【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の坂東龍汰が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。新人俳優賞を受賞した。
【写真】「日アカ」新人賞受賞者豪華集結
「爆弾」は、事前に事件の発生をほのめかす謎の中年男・スズキタゴサク（佐藤二朗）を追うリアルタイムサスペンス。坂東は、刑事になる野心を胸に爆弾捜索に挑む矢吹を演じた。
受賞の感想を求められた坂東は「映画『爆弾』という映画で、この一生に1度の新人俳優賞をいただけたことを本当に心から嬉しく思っています」と喜び「『爆弾』チームの皆さん、本当にありがとうございます。そして二朗さん、本当におめでとうございます」と本作で最優秀助演男優賞を受賞した佐藤を祝福。これを受け、佐藤からは「ありがとう！ちゃんと喋れるか心配だ」と心配され、笑いが起こる一幕があった。
続けて「僕は“鈍い牛”と書いて鈍牛倶楽部という事務所に所属しているんですけど、“鈍牛”だけに、これからも一歩一歩、牛歩のごとくゆっくり、着実に成長して、またこの映画という素晴らしい芸術に誠心誠意向き合って、ここに戻って来れたらなと思います」と誓った坂東。「現場でお会いした時は、皆様どうかよろしくお願いします」と力強く伝えた。
ほかにも新人俳優賞には、「８番出口」から河内大和、「TOKYOタクシー」から中島瑠菜、「秒速5センチメートル」から白山乃愛、「栄光のバックホーム」から松谷鷹也、「国宝」から見上愛、「ナイトフラワー」から森田望智が選ばれた。
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「日アカ」新人賞受賞者豪華集結
◆坂東龍汰、新人賞受賞に喜び
「爆弾」は、事前に事件の発生をほのめかす謎の中年男・スズキタゴサク（佐藤二朗）を追うリアルタイムサスペンス。坂東は、刑事になる野心を胸に爆弾捜索に挑む矢吹を演じた。
続けて「僕は“鈍い牛”と書いて鈍牛倶楽部という事務所に所属しているんですけど、“鈍牛”だけに、これからも一歩一歩、牛歩のごとくゆっくり、着実に成長して、またこの映画という素晴らしい芸術に誠心誠意向き合って、ここに戻って来れたらなと思います」と誓った坂東。「現場でお会いした時は、皆様どうかよろしくお願いします」と力強く伝えた。
ほかにも新人俳優賞には、「８番出口」から河内大和、「TOKYOタクシー」から中島瑠菜、「秒速5センチメートル」から白山乃愛、「栄光のバックホーム」から松谷鷹也、「国宝」から見上愛、「ナイトフラワー」から森田望智が選ばれた。
◆第49回日本アカデミー賞
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】