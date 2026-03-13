14日（土）の天気晴れ間の出るところが多く、九州〜関東では15℃前後まで上がるでしょう。伊豆諸島では大荒れとなりそうです。

●西日本、沖縄

山陰は明け方まで雨や雪のところがありますが、日中は天気が回復。晴れ間の出るところが多いでしょう。最高気温は鹿児島は19℃、高知は16℃の予想です。大阪や福岡は13日（金）より気温が上がるものの、15℃には届かない見込みです。

●東日本

北陸は雲が広がりやすいですが、東海、関東は日差しが届くでしょう。花粉は大量に飛びそうです。冬の寒さは解消し、東京は15℃、名古屋は17℃まで上がりそうです。北風は強めに吹くでしょう。

●北日本

朝晩は一部で雪や雨のところもありますが、日中は太平洋側を中心に日差しが届くでしょう。最高気温は仙台13℃、盛岡12℃と4月並みに、札幌は5℃でこの時期らしい気温となりそうです。

【週間予報】

●大阪〜那覇

17日（火）にかけては晴れ、18日（水）〜19日（木）は広く雨が降るでしょう。来週は春の暖かさで、大阪は15℃前後、鹿児島は20℃が続きそうです。各地1日の寒暖差は大きくなりそうです。

●新潟〜名古屋

15日（日）も晴れ間の出るところが多いでしょう。18日（水）は各地で雲が広がり、19日（木）は雨が降るでしょう。この先冬の寒さはなく、19日（木）は雨でも東京は18℃の予想です。

●旭川〜福島次広い範囲で天気が崩れるのは19日（木）となるでしょう。気温は平年を上回る日が続き、札幌は5℃超え、仙台は13℃前後の日が続きそうです。福島は18日（水）〜19日（木）は16℃まで上がる見込みです。