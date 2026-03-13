８人組ボーイズグループ「ＡＬＰＨＡ ＤＲＩＶＥ ＯＮＥ（アルファドライブワン）」が１３日、横浜市のＫＴ Ｚｅｐｐ Ｙｏｋｏｈａｍａで、今年１月にリリースされた韓国デビューミニアルバム「ＥＵＰＨＯＲＩＡ」の発売を記念したショーケースを日本で初開催した。

韓国のグローバルオーディション番組「ＢＯＹＳ ２ ＰＬＡＮＥＴ」で、全世界からの約２６００万票の投票で選ばれてデビューを果たした８人。この日は、集まった１０００人の日本のファンへ向け、デビューミニアルバムから「ＦＯＲＭＵＬＡ」「ＦＲＥＡＫ ＡＬＡＲＭ」「Ｃｉｎｎａｍｏｎ Ｓｈａｋｅ」の３曲を披露した。

ＪＵＮＳＥＯ（ジュンソ）は「今日のために日本語の勉強を頑張りました」と、メンバー全員が日本語であいさつ。ＭＣではチームに分かれての２択クイズなどでもファンと盛り上がり、ＸＩＮＩＮＧ（シンロン）は「これからが僕たちの始まり。応援してくれてありがとうございます」と話し、大きな歓声が浴びていた。

ショーケースの最後には、日本でのオフィシャルファンクラブのオープン（時期未定）も発表。ＪＵＮＳＥＯ（ジュンソ）は「日本でのいろんな計画を立てています。たくさん期待してください」と話した。