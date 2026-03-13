【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は１３日、スノーボード男子バンクドスラロームの下肢障害ＬＬ１で小栗大地選手（４５）が銀メダルを獲得した。

今大会の日本勢では３個目のメダル。小須田潤太選手（３５）は５位だった。

偉ぶらない小栗

スノーボード男子バンクドスラローム下肢障害ＬＬ１で銀メダルを獲得した小栗大地選手（４５）と５位に入った小須田潤太選手（３５）はこの４年間、「一緒に表彰台へ」を合言葉に互いを高め合ってきた。

事故で右脚を切断するまでプロのスノーボーダーとして活動していた小栗選手は、２０１８年の平昌（ピョンチャン）大会でパラ初出場を果たした。小須田選手が本格的にスノーボードを始めたのはその年だ。２２年の北京大会で２人は同じチームとなった。

１０歳年の離れた小須田選手に対し、小栗選手は偉ぶることなく接し、技術的なアドバイスもよく求めた。そんな先輩に対し、小須田選手も打ち解けていった。

練習法など隠さず共有

同じ障害のクラスに属する２人。大会ではライバルの関係だが、上達の近道になる練習方法や義足の調整法など、隠さず共有した。海外勢のＳＮＳをチェックし、新たな用具など気づいたことも教え合った。

小須田選手は「大地さんは競技への向き合い方が素直。後輩の自分が生意気に意見や指摘をしてもまず試してみる人」と評す。小栗選手も「潤太は探究心や向上心がすごい」と認める。

「潤太とワンツーフィニッシュを決めたい」。大会前、小栗選手は語っていた。だが、１２日の練習で小須田選手は転倒して負傷していた右肘をさらに痛め、メダルへの思いを先輩に託した。

迎えた１３日のレース。フィニッシュした小栗選手は、先に滑走を終えた後輩と抱き合った。「２人で表彰台に立つのが一番最高だった」。表彰式後、少しだけ残念そうな表情を浮かべ、「もう一ついい色のメダルを目指したい」と、４年後のワンツーフィニッシュを誓った。（江原桂都）