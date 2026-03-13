【ひらがなクイズ】ひらめきで勝負！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは心地よい匂いや甘い幸せの原料
普段、何気なく耳にしている言葉の「音」に注目して、頭の体操を楽しんでみませんか？
今回は、優雅な気分にさせてくれるものから、お菓子の原料となるものまで、多彩な言葉をセレクトしました。3つの空欄すべてを埋める共通の2文字は何か、じっくりと考えてみましょう。
□□り
□□す
か□□
ヒント：チョコレートの主な原料となる、熱帯地方で栽培される植物の名前は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
かおり（香り）
かおす（カオス）
かかお（カカオ）
鼻をくすぐる「香り（かおり）」、無秩序に入り混じった状態を指す「カオス（かおす）」、そしてお菓子の原料である「カカオ（かかお）」。五感に訴えるものから抽象的な概念まで、全く異なるジャンルの3つの言葉が「かお」という共通の響きでつなぎ合わされました。
パズルを解くように正解を導き出し、脳を心地よく刺激することができたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、優雅な気分にさせてくれるものから、お菓子の原料となるものまで、多彩な言葉をセレクトしました。3つの空欄すべてを埋める共通の2文字は何か、じっくりと考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□り
□□す
か□□
ヒント：チョコレートの主な原料となる、熱帯地方で栽培される植物の名前は？
↓
↓
↓
↓
↓
正解：かお正解は「かお」でした。
▼解説
かおり（香り）
かおす（カオス）
かかお（カカオ）
鼻をくすぐる「香り（かおり）」、無秩序に入り混じった状態を指す「カオス（かおす）」、そしてお菓子の原料である「カカオ（かかお）」。五感に訴えるものから抽象的な概念まで、全く異なるジャンルの3つの言葉が「かお」という共通の響きでつなぎ合わされました。
パズルを解くように正解を導き出し、脳を心地よく刺激することができたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)