300人が選ぶ「好き＆よく使う動画アプリ」ランキング！ 2位「Amazon Prime Video」、1位は？【専門家の解説も】
映画やドラマ、アニメのサブスクリプションから、個人クリエイターによる投稿動画まで、動画コンテンツの楽しみ方は多様化しています。多くのプラットフォームが存在するなか、私たちが日常的に最も「好き」で「よく使う」のはどのアプリなのでしょうか。
今回はAll About編集部が2026年1月19日に実施したアンケートから、「好き＆よく使う動画アプリ」の結果を紹介しつつ、スマホやタブレットの活用術に精通するインターネットガイドのばんかさんが、それぞれのアプリの特徴、おすすめの活用シーンを解説します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者にAmazon Prime Videoを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
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「低価格かつ種類も豊富で見たいジャンルの魅力が高いため」（30代男性／福岡県）「Amazonプライム会員になるだけで見れるからです」（20代男性／東京都）「スマホ・タブレット・PC・テレビなど様々なデバイスで視聴でき、外出先でも自宅でも楽しめるため」（30代男性／茨城県）「Amazon primeに入っているのでついでに利用」（60代女性／埼玉県）
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回答者にYouTubeを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
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「公式チャンネルも多く、ジャンルの多さはここが一番だと思うため」（30代男性／神奈川県）「ジャンルの幅が広く、趣味の動画からニュース、学び系のコンテンツまで自由に楽しめるのが魅力」（40代女性／滋賀県）「料理、旅、音楽、学び、Vlog、レビュー、ライブ配信とジャンルの幅が圧倒的に多いから」（50代男性／広島県）「ショート動画は広告もすぐに飛ばせるので手軽に見れてつい何時間も視聴してしまいます」（20代女性／愛知県）
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ばんか：TikTokやInstagramなどの台頭がありつつも、YouTubeの地位はいまだに揺るがないものなのだと再認識しました。娯楽としてだけでなく、学習や情報収集のためのプラットフォームとしても、なくてはならない存在となっていますね。
動画の視聴頻度や視聴時間が長い場合は、Premiumメンバーになることを検討してもよいかもしれません。広告がなくなるだけでなく、バックグラウンド再生やオフライン再生、くわえてYouTube Musicの利用もできるようになります。もし「広告だけをなくしたい」という場合は、少し価格の安い「Premium Lite」というプランがおすすめです。
2位はAmazon Prime Videoですが、「動画アプリ」の中でもYouTubeとは種類が異なりますね。NetflixやDisney+などの映像作品を視聴するためのプラットフォームとしては、実質1位といってもよいでしょう。
人気の理由は「Amazonプライム会員の特典の豊富さ」だと思います。Amazonプライム会員になると、Amazon Prime Videoが視聴できるだけでなく、Amazon購入時の送料が無料（お急ぎ便も含む）になったり、Amazon Photosの容量無制限ストレージがもらえたりと、いくつもの特典がついてきます。
「動画視聴」という1つのサービスで勝負するのではなく、Amazonが提供しているサービスを包括的に利用できるというパフォーマンスのよさが、ほかのサービスにない特徴となっています。
【ばんかプロフィール】
月間50万PVを達成している「あなたのスイッチを押すブログ」を運営するブロガー。iPhone・Mac・Evernoteなど、ITサービスやガジェットの使い方を取り上げ、ビジネスやライフスタイルを楽しく便利にするヒントを紹介している。
＜調査概要＞
調査名： 動画アプリに関するアンケート
調査方法： インターネットアンケート
調査期間： 2026年1月19日
調査対象： 全国10〜70代の300人（女性：196人、男性：98人、その他：1人、回答しない：5人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
(文:ばんか)
今回はAll About編集部が2026年1月19日に実施したアンケートから、「好き＆よく使う動画アプリ」の結果を紹介しつつ、スマホやタブレットの活用術に精通するインターネットガイドのばんかさんが、それぞれのアプリの特徴、おすすめの活用シーンを解説します。
2位：Amazon Prime Video ／ 84票Amazonプライム会員の特典として、追加料金なし（一部有料あり）で手軽に利用できる点が最大の強みです。月額料金の安さに加え、映画やアニメ、オリジナルコンテンツなど豊富なラインアップがそろっています。
回答者にAmazon Prime Videoを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
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「低価格かつ種類も豊富で見たいジャンルの魅力が高いため」（30代男性／福岡県）「Amazonプライム会員になるだけで見れるからです」（20代男性／東京都）「スマホ・タブレット・PC・テレビなど様々なデバイスで視聴でき、外出先でも自宅でも楽しめるため」（30代男性／茨城県）「Amazon primeに入っているのでついでに利用」（60代女性／埼玉県）
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1位：YouTube ／ 164票娯楽、学習、ニュース、ハウツービデオなど幅広いジャンルの動画を、無料で楽しめる手軽さが特徴。また、最大180秒のショート動画を活用するユーザーも多いようです。
回答者にYouTubeを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
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「公式チャンネルも多く、ジャンルの多さはここが一番だと思うため」（30代男性／神奈川県）「ジャンルの幅が広く、趣味の動画からニュース、学び系のコンテンツまで自由に楽しめるのが魅力」（40代女性／滋賀県）「料理、旅、音楽、学び、Vlog、レビュー、ライブ配信とジャンルの幅が圧倒的に多いから」（50代男性／広島県）「ショート動画は広告もすぐに飛ばせるので手軽に見れてつい何時間も視聴してしまいます」（20代女性／愛知県）
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専門家の解説1、2位に選ばれた「YouTube」「Amazon Prime Video」について、All About インターネットガイドのばんかさんにお聞きしました。
ばんか：TikTokやInstagramなどの台頭がありつつも、YouTubeの地位はいまだに揺るがないものなのだと再認識しました。娯楽としてだけでなく、学習や情報収集のためのプラットフォームとしても、なくてはならない存在となっていますね。
動画の視聴頻度や視聴時間が長い場合は、Premiumメンバーになることを検討してもよいかもしれません。広告がなくなるだけでなく、バックグラウンド再生やオフライン再生、くわえてYouTube Musicの利用もできるようになります。もし「広告だけをなくしたい」という場合は、少し価格の安い「Premium Lite」というプランがおすすめです。
2位はAmazon Prime Videoですが、「動画アプリ」の中でもYouTubeとは種類が異なりますね。NetflixやDisney+などの映像作品を視聴するためのプラットフォームとしては、実質1位といってもよいでしょう。
人気の理由は「Amazonプライム会員の特典の豊富さ」だと思います。Amazonプライム会員になると、Amazon Prime Videoが視聴できるだけでなく、Amazon購入時の送料が無料（お急ぎ便も含む）になったり、Amazon Photosの容量無制限ストレージがもらえたりと、いくつもの特典がついてきます。
「動画視聴」という1つのサービスで勝負するのではなく、Amazonが提供しているサービスを包括的に利用できるというパフォーマンスのよさが、ほかのサービスにない特徴となっています。
【ばんかプロフィール】
月間50万PVを達成している「あなたのスイッチを押すブログ」を運営するブロガー。iPhone・Mac・Evernoteなど、ITサービスやガジェットの使い方を取り上げ、ビジネスやライフスタイルを楽しく便利にするヒントを紹介している。
＜調査概要＞
調査名： 動画アプリに関するアンケート
調査方法： インターネットアンケート
調査期間： 2026年1月19日
調査対象： 全国10〜70代の300人（女性：196人、男性：98人、その他：1人、回答しない：5人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
(文:ばんか)