タレントの中川翔子さんは3月13日、自身のInstagramを更新。かわいいロンパース姿の双子とのスリーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの中川翔子さんは3月13日、自身のInstagramを更新。かわいい双子とのスリーショットを披露しました。

【写真】中川翔子＆かわいい双子のスリーショット

「今ならではのフォルムですね」

中川さんは「双子に新しいロンパース買いました、前からずっと気になってたケチャップandマスタード」とつづり、20枚の写真を投稿。1枚目は、ケチャップとマスタードのボトル柄のロンパースを着た双子との親子ショットです。

「双子ならではロンパース、ロンパースの時期は小さいうちだけだからせっかくだから色々たのしみたい！」「かわいい面白いロンパースあったら教えてください！」と、ロンパースを楽しんでいるようで、ファンにも情報提供を呼び掛けています。

ファンからは、「そのロンパースかわいいです！」「中川さんのお子さん毎日かわいいです」「大きくなった」「今ならではのフォルムですね」「癒されます」「将来は2人ともイケメンになりますよ！」「たまりませんね、後ろ髪」「めちゃくちゃ可愛い」と、絶賛の声が相次ぎました。

野菜の離乳食ショット披露

11日には「離乳食、野菜がはじまってたのしい！」と、双子とのスリーショットや離乳食のショットを公開していた中川さん。コメントでは、「かわいいが止まりませんね」「凄く大きくなりましたね〜」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)