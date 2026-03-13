「大きくなった」中川翔子、かわいい双子との3ショット公開「将来は2人ともイケメンになりますよ！」
タレントの中川翔子さんは3月13日、自身のInstagramを更新。かわいい双子とのスリーショットを披露しました。
【写真】中川翔子＆かわいい双子のスリーショット
「双子ならではロンパース、ロンパースの時期は小さいうちだけだからせっかくだから色々たのしみたい！」「かわいい面白いロンパースあったら教えてください！」と、ロンパースを楽しんでいるようで、ファンにも情報提供を呼び掛けています。
ファンからは、「そのロンパースかわいいです！」「中川さんのお子さん毎日かわいいです」「大きくなった」「今ならではのフォルムですね」「癒されます」「将来は2人ともイケメンになりますよ！」「たまりませんね、後ろ髪」「めちゃくちゃ可愛い」と、絶賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】中川翔子＆かわいい双子のスリーショット
「今ならではのフォルムですね」中川さんは「双子に新しいロンパース買いました、前からずっと気になってたケチャップandマスタード」とつづり、20枚の写真を投稿。1枚目は、ケチャップとマスタードのボトル柄のロンパースを着た双子との親子ショットです。
「双子ならではロンパース、ロンパースの時期は小さいうちだけだからせっかくだから色々たのしみたい！」「かわいい面白いロンパースあったら教えてください！」と、ロンパースを楽しんでいるようで、ファンにも情報提供を呼び掛けています。
野菜の離乳食ショット披露11日には「離乳食、野菜がはじまってたのしい！」と、双子とのスリーショットや離乳食のショットを公開していた中川さん。コメントでは、「かわいいが止まりませんね」「凄く大きくなりましたね〜」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)