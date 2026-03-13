Photo: ヤマダユウス型

バリューモデルの一言で片付けるには惜しい。

2026年3月13日に、Nothingの新しいワイヤレスヘッドホン「Headphone (a)」が発売されました。価格は2万7800円で、ブラック、ホワイト、ピンク、イエロー（後日発売）の4色展開。

このヘッドホンは昨年8月に登場した「Headphone (1)」の廉価版という立ち位置。もっとお値打ちなモデルとして「CMF Headphone Pro」がありますが、今回のヘッドホンはそれらの間に位置するミドルレンジとなります。

色の嬉しさ、再発見

外見のデザインはだいたい「Headphone (1)」と同じ。素材を変更することでちょっとポップなデザインになったのが、この「Headphone (a)」です。

ですが、この変更は決してコストダウンばかりではなく（コストへの影響もあると思いますが）。

Photo: ヤマダユウス型

(a)の持ち味は、色があること。(1)のカラーはホワイトとブラックしかなかったので、このポップさは新鮮ですね。レビューしているピンクは淡いラベンダー色という感じでした。イエローは「Ear (a)」よりもやや赤みを抑えた感じのビビッドさ。

Photo: ヤマダユウス型

(1)ではハウジングにアルミを使っていましたが、(a)はハウジング全体を透明のアクリルが覆うデザインに。異素材ミックスによるモダンな印象はなくなりましたが、これはこれで一体感がありますね。重量も約329g→約310gとわずかに軽量化。

あとデザインの面で特徴的なのが、Nothingのキーカラーのひとつである赤い意匠もカラバリ変更に連動している点です。

Photo: ヤマダユウス型

ハウジング左下の小さな四角形の部分。多くのNothing製品はここが赤色で、例えば「Phone (3a)｣のブルー、最新モデル「Phone (4a) Pro」のピンクなどでも、この四角形は変わらず赤色でした。

ところが(a)のピンクやイエローは、この四角形が本体と対応するカラーに。より全体がまとまった印象になるし、ファッションとも合わせやすいですね。Nothingのデザインルールとしては地味な例外かも？

Photo: ヤマダユウス型

イヤーパッドの内側、メッシュ部分のカラーも対応させています。装着すると見えなくなる部分まで統一感を出してくるこの意気込み、オシャレさを感じます。

物理ボタン続投という英断

(1)にはコロコロと転がすことができるローラー、および倒して操作するパドルという2つの物理ボタンが搭載されていました。音量操作や曲送りがめちゃくちゃ使いやすかった。

Photo: ヤマダユウス型

それら2つの物理ボタンを、オミットせずに搭載してくれてるのがたまりませんね。ハウジング側面には音声アシスタントやミュートをアサインできるボタン（NothingデバイスであればChannel Hopも）も付いています。電源ONもスライド式。

3.5mm端子とUSB-C端子による有線接続にも対応で、もちろんLDACにも対応。操作性や使い勝手の面では(1)と遜色がないと言ってしまって良いでしょう。価格差1万2000円でこれだけ(1)の持ち味を受け継いできたのはスゴイと思う。

パワフルなサウンドでわかりやすさ優先

具体的に(1)と違いが出てくるのが、音質設計です。

(1)はイギリスの名門スピーカーブランド・KEFがチューニングに協力していましたが、(a)はそれがありません。40mmカスタムダイナミックのドライバーは共通してるものの、振動板が(1)はニッケルコーティング、(a)はチタンコーティングになっています。

Photo: ヤマダユウス型

チタンコーティングの方が主流というのもあって、聞こえも「よくあるヘッドホン」という感じ。(1)と比較するとウォーミーな傾向で高域のキラキラは物足りないです。

といっても決して悪い音ではありませんし、3時間ぶっ通しでノリノリに聞いてました。良い音はずっと聞いてられますから。

Screenshot: ヤマダユウス型

アプリのEQで中高域を調整すれば、(1)に近いきらびやかさも見えてきます。EQをいじるとかなり聞こえ方が変わりますし、専門家によるプロファイルを使えば一気に安っぽい印象もなくなりますよ。ぜひお試しを！

ノイキャンも、かなり良い。これも(1)とそれほど変わりない性能で、価格に対してみると優秀といえる威力。ヒアスルーも自然に聞こえます。

Photo: ヤマダユウス型

(1)ゆずりのモチモチイヤーパッド、やはりこれの遮音性がずば抜けてますね。材質はPUレザーと低反発フォームクッションで、(1)と同じ仕様です。

1週間の半分以上使えるロングバッテリー

音質では好みと呼べるレベルの差はありましたが、明確に(a)が(1)に勝っている要素があります。それがバッテリー。

ノイキャンOFFだと最大135時間、ONでも最大75時間と、ワイヤレスヘッドホンとしては破格のロングライフを実現しました。(1)はノイキャンOFFで最大80時間、ONで最大35時間でした。

バッテリーを気にせず使えるワイヤレス製品は、それだけでエラい。ここは(1)に対して強く出れる点でしょう。

1万円オフも嬉しい、カラフルなのも嬉しい

今回の(a)ですが、色んな要素から「(1)よりもアリ」と感じる人がいる気がします。

(1)のアルミニウム＋シースルーのデザインは尖りすぎてると感じている人や、ピンクやイエローといったカラーを楽しみたい人。この価格でフラッグシップの(1)に近い体験を味わいたい人。バッテリー優先な人。あとは音質面で(1)よりもわかりやすいパワフルさが好きな人など。

Photo: ヤマダユウス型、黒いヒンジは金属射出成形で、ワンポイントとなるスチール要素。

総じて、廉価版といいつつも全然悪くない、むしろアリアリって感じなモデルでした。

ビジュも良いしバッテリーも気にせず使えるし、ヘッドホン欲が湧いたときにフラっと買っちゃいそうです。グリーンやブルーのような新色も欲しいですね。