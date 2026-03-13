俳優の渡辺謙が１３日放送の日本テレビ系特番「深イイ話 ＷＢＣ侍ジャパン因縁の日韓戦の裏側＆メジャー選手を支える妻に独占密着」（午後７時）にＷＢＣアンバサダーとして生出演。１４日（日本時間１５日）の準々決勝で侍ジャパンが迎える大一番・ベネズエラ戦に向け気合を入れた。

この日、ベネズエラの強力打線について、野球解説者・岡島秀樹さんに「岡島さんに僕は聞きたい。日本のピッチャーは負けてないですよね？」と問いかけた渡辺。岡島さんが「負けてないですよ」と即答すると、ニッコリ。

「アクーニャは身体能力が高くて大谷（翔平）選手みたいな感じ。足も速くてホームランも打てる。その次を打つアラエスは吉田（正尚）選手みたいな安打製造機。三振が少なくて選球眼がいいんで、クサいボールを振るかなと思っても振らないので嫌ですよね」という岡島さんの解説をうなずきながら聞いた渡辺は「（打線を）抑えて、打てるかどうかですよね、打線が。そっちの方が焦点になるんじゃないかと思います」と熱弁。

「多分、準々決勝が最大の山ですよ。これを越えたらもしかしたら決勝まで行けるんじゃないか」と続けていた。