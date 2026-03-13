　日本時間２１時３０分に米耐久財受注（速報値）（1月）、実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第4四半期）、個人所得・支出（1月）、PCE価格指数（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

耐久財受注（速報値）（1月）21:30
予想　0.4%　前回　-1.4%（前月比)
予想　0.4%　前回　1.0%（輸送除くコア・前月比)

実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第4四半期）21:30
予想　1.4%　前回　1.4%（実質GDP・前期比年率)
予想　2.4%　前回　2.4%（個人消費・前期比年率)
予想　3.6%　前回　3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　2.7%　前回　2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)

個人所得・支出（1月）21:30
予想　0.5%　前回　0.3%（個人所得・前月比)
予想　0.3%　前回　0.4%（個人支出・前月比)

PCE価格指数（1月）21:30
予想　0.3%　前回　0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想　2.9%　前回　2.9%（PCE価格指数・前年比)
予想　0.4%　前回　0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想　3.1%　前回　3.0%（コアPCE価格指数・前年比)