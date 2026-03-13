まもなく米耐久財受注速報値などの発表
日本時間２１時３０分に米耐久財受注（速報値）（1月）、実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第4四半期）、個人所得・支出（1月）、PCE価格指数（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
耐久財受注（速報値）（1月）21:30
予想 0.4% 前回 -1.4%（前月比)
予想 0.4% 前回 1.0%（輸送除くコア・前月比)
実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第4四半期）21:30
予想 1.4% 前回 1.4%（実質GDP・前期比年率)
予想 2.4% 前回 2.4%（個人消費・前期比年率)
予想 3.6% 前回 3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.7% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)
個人所得・支出（1月）21:30
予想 0.5% 前回 0.3%（個人所得・前月比)
予想 0.3% 前回 0.4%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（1月）21:30
予想 0.3% 前回 0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想 2.9% 前回 2.9%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.4% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.1% 前回 3.0%（コアPCE価格指数・前年比)
耐久財受注（速報値）（1月）21:30
予想 0.4% 前回 -1.4%（前月比)
予想 0.4% 前回 1.0%（輸送除くコア・前月比)
実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第4四半期）21:30
予想 1.4% 前回 1.4%（実質GDP・前期比年率)
予想 2.4% 前回 2.4%（個人消費・前期比年率)
予想 3.6% 前回 3.6%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.7% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)
個人所得・支出（1月）21:30
予想 0.5% 前回 0.3%（個人所得・前月比)
予想 0.3% 前回 0.4%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（1月）21:30
予想 0.3% 前回 0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想 2.9% 前回 2.9%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.4% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.1% 前回 3.0%（コアPCE価格指数・前年比)