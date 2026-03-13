【WBC】大谷翔平 ベネズエラ打撃コーチの『4打席敬遠』発言に余裕の笑顔
大谷翔平（c）SANKEI
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは、14日（日本時間15日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われる準々決勝でベネズエラ代表と対戦する。
大谷翔平（ドジャース）が12日（日本時間13日）、記者会見に臨み、準々決勝で対戦するベネズエラ代表に向けて意気込みを語った。
会見では、ベネズエラ代表の打撃コーチを務めるミゲル・カブレラが、大谷対策について「4打席歩かせる」と発言したことについて質問が飛んだ。
大谷はこの言葉に笑顔を見せながら、「東京の家にカブレラ選手のサインバットが置いてあるんですけど、触って力をつけてきたので、その力をどんどん発揮したいなと思います」とコメント。
さらに「打てなかったらそういう話もなかったと思うので、そういうぐらいの気持ちで頑張りたい」と語り、世界的スラッガーの言葉を前向きに受け止めた。
ベネズエラはメジャーリーガーを中心に強力打線を擁する優勝候補の一角。大谷は「ラインナップもそうですし、ピッチャー、ブルペンも含めてレベルは高いと思う」と警戒する。
そのうえで「見たことのないピッチャーや、やったことのないバッターが出てくると思うので、そこに早くアジャストできるかどうかが勝利への鍵」とポイントを挙げた。
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