6人組アイドルグループ「パラディーク」のメンバー・岬ちなつが重大な契約違反により脱退することを13日、グループの公式Xで発表した。

公式Xで「岬ちなつに関するお知らせ」として文書の画像を投稿。文書には「岬ちなつ脱退のお知らせ」とし「この度所属メンバーの『岬ちなつ』におきまして、重大な契約違反がありました為本日2026年3月13日付でグループを脱退とさせていただきます」と発表した。

突然の脱退発表に「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然の発表となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

今後のグループ活動については「明日からの活動に関しましては、5人体制でスケジュール等変更なく活動いたします」と伝えた。

また「なお、本件に関するメンバーへのご質問等はSNS上や特典会での直接の会話等も含め、お控えくださいますようお願いいたします」と呼び掛けた。

そして「今後とも皆様の声援に応えられるよう、メンバー・スタッフ一同取り組んで参りますので、変わらぬご支援、ご声援のほどよろしくお願いいたします」としている。