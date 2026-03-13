女子プロレス界のレジェンド里村明衣子さん。地元の新潟市西区で高校生に交通安全を呼び掛けるトークショーに参加しました。



12日、新潟工業高校に登場したのは……



新潟市西区出身で元女子プロレスラーの里村明衣子さんです。



交通安全を呼び掛けるためのトークショーに招かれました。



【里村明衣子さん】

「自転車通学でした。黒埼中学校の方います？いた！いた！何人かいた」「この近くをいつも自転車で通っていましたし」





今年4月から自転車にも交通反則通告制度……いわゆる青切符が適用され16歳以上が違反した場合、反則金が課されます。里村さんはプロレスの世界に飛び込んだ自身の経験を交えながらルールを守ることの大切さを伝えました。【里村明衣子さん】「色々夢をかなえさせてもらいましたけどその裏には自分の職業は危険職なので……プロの厳しいルールっていうのを最初に植えつけられましたね……ルールで一番全員が守らなければいけないのは交通」生徒からはプロレスラー人生についての質問も上がり、夢をかなえるためのアドバイスも送りました。【質問した高校生】「自分の身近なところから努力で勝ち上がっていった人がいるというのはすごく勇気をもらえますし、自分もスポーツをしている身なので見習っていきたい」【里村明衣子さん】「いま大事な時期じゃないですか。 これから将来を決める時期だし、決める時期に何か事故をしたらその1年2年ってもったいないと思うんですよ。だからルールを守って夢に向かって頑張ってもらいたい」地元のスターの熱い言葉は生徒たちの心に響いていました。