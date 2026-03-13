「鉄道ひとり旅」は、スカパー！や一部CATV局で視聴可能な鉄道チャンネルをはじめ、一部地域の地上波やBSなどで視聴することができる人気の旅番組す。鉄道BIG4のダーリンハニー吉川正洋さんが、全国の鉄道をぶらりひとり旅して回っています。

そんな「新・鉄道ひとり旅」も269回目を迎えました。今回の鉄道旅の舞台は伊賀鉄道の伊賀線。三重県の伊賀神戸駅〜伊賀上野駅の16.6kmを結びます。（#269のスカパー！プレミアムCh.546「鉄道チャンネル」での初回放送は、2026年3月14日(土)夜10時からです。）

近鉄と伊賀鉄道の共同使用駅である伊賀神戸駅から出発なのですが・・・黄色の「伊勢志摩ライナー」、赤色の「ひのとり」の両方が見れ、まだ旅が始まっていないのに興奮する吉川さん。

上林駅からは、吉川さんは橙忍者スタイルになって一駅散歩。近くを流れる木津川を見ながら走行する列車の写真を撮影したり、忍者ごっこをしていたらあっという間に隣駅の丸山駅に到着します。

四十九駅では、駅周辺を散策していると、え？役所？嘘だぁ〜。と思ってしまぐらい外観が立派な伊賀市役所を発見。

茅町駅では、スタンプをポンッ。散策していると、貴重な表記を発見したり、気になるお店があったり、インド料理屋さんに向かおうとして、後ろも二度見してしまうほど気になったり・・・

上野市駅では、“忍法ワープの術”を使い吉川さんが一瞬で駅の外へ。そして、伊賀上野城を訪れ天守閣から街並みを眺め、しっかり上から駅舎をチェック！

忍者列車だけでなく、いろいろな電車と出会えました。電車だけでなく、松尾芭蕉のゆかりの地を見たり、ワープの術で移動したりと、ニンニンな旅になっています。お楽しみに〜ドロン。

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）