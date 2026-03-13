ALPHA DRIVE ONE・ARNO、骨折からステージ復帰 日本語でファンに約束「ずっと僕たちのそばにいて」
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が13日、神奈川・KT Zepp Yokohamaで『THE 1st MINI ALBUM EUPHORIA 発売記念 FAN SHOWCASE IN JAPAN』を開催。初の来日イベントとなった。
【写真】ショーケースを満喫するALD1
この日は、デビュー以降、骨折によって当面の間パフォーマンスを控えていたARNOがステージに復帰。最初のあいさつから「ALLYZの皆さんを虜にさせたいARNOです」と呼びかけ、ファンを魅了した。持ち前のダンススキルで観客を沸かせたほか、客席のすみずみまでALLYZを見渡しながらファンサービスをする姿も印象的だった。
最後には、ARNOが「僕たちといい思い出をたくさん作ってくれてありがとうございます」と感謝。「これからもずっと僕たちのそばにいてください」と日本語で呼びかけた。
イベントでは「FORMULA」「FREAK ALARM」「Cinamon Shake」を披露したほか、3チームに分かれて2択クイズを実施する「メンバーを発掘 究極の2択クイズ！」などの企画も行った。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）
、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。2025年12月3日には先行公開曲「FORMULA」をリリースし、26年1月12日にアルバム『EUPHORIA』で韓国デビューした。
グループ名は「トップに向かうという目標（ALPHA）」「止まらない推進力（DRIVE）」「ひとつになった結集力」という意味がある。略称は「ALD1」。公式ファンネーム「ALLYZ」には、ファンといつも（Always）一緒にいるという止まることのない願いが込められている。
【写真】ショーケースを満喫するALD1
この日は、デビュー以降、骨折によって当面の間パフォーマンスを控えていたARNOがステージに復帰。最初のあいさつから「ALLYZの皆さんを虜にさせたいARNOです」と呼びかけ、ファンを魅了した。持ち前のダンススキルで観客を沸かせたほか、客席のすみずみまでALLYZを見渡しながらファンサービスをする姿も印象的だった。
イベントでは「FORMULA」「FREAK ALARM」「Cinamon Shake」を披露したほか、3チームに分かれて2択クイズを実施する「メンバーを発掘 究極の2択クイズ！」などの企画も行った。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）
、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。2025年12月3日には先行公開曲「FORMULA」をリリースし、26年1月12日にアルバム『EUPHORIA』で韓国デビューした。
グループ名は「トップに向かうという目標（ALPHA）」「止まらない推進力（DRIVE）」「ひとつになった結集力」という意味がある。略称は「ALD1」。公式ファンネーム「ALLYZ」には、ファンといつも（Always）一緒にいるという止まることのない願いが込められている。