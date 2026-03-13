4人組ガールズバンド・Faulieu.(読み：フォリュー)が、4月8日に発売するメジャー1stアルバム『MiX』の発売に先駆けて、リード曲「蒼い春」のMVが公開された。

本楽曲は、疾走感あふれるバンドサウンドにのせて、これまでの感謝とこれからの決意を歌った、メジャーデビューの幕開けにふさわしいエモーショナルな一曲。

今回公開されたMVでは、印象的なライティングの中で演奏する4人の姿を軸に、生命の息吹を感じさせるイメージカットが随所に差し込まれ、Faulieu.の新たな一歩とポジティブな未来を感じさせるスケール感のある映像に仕上がっている。

そんな「蒼い春」が収録されるメジャー1stアルバム『MiX』(読み：ミックス)は、“SWEET＆BITTER”という二面性をテーマに、全10曲すべてを書き下ろしたアルバム。

収録曲3曲目の「初恋モーメント」は、4月から放送開始となるTVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』のOPテーマとなっており、先日公開されたアニメメインPVにて一部音源が解禁されているのでこちらも要チェックだ。

サウンドと歌詞に遊び心が散りばめられた、作品の世界観に寄り添う可愛らしい楽曲となっており、既に解禁されている2曲だけでも全く異なる表情のFaulieu.の音楽を楽しむことができ、アルバム全体への期待が高まる内容だ。

さらに、3月13日(金)に行われたInstagramライブ内で、＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE02-＞の詳細を発表。台北でのワンマンライブは、昨年開催された＜Faulieu. One-man Tour “My name is Faulieu.”＞以来、二度目の開催となる。すでに告知されている国内7都市を巡る＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-＞のチケットは現在一般発売中。

■「蒼い春」
作詞：Canaco　作曲：Ayano　編曲：藤永龍太郎 (Elements Garden)
各音源配信サイト：https://faulieu.lnk.to/aoiharu

■Major 1st Album『MiX』
2026年4月8日(水)発売
予約　https://faulieu.lnk.to/MiX

＜初回限定盤＞CD＋Blu-ray
品番：KICS-94250
価格：￥7,150（税抜価格 ￥6,500）

＜通常盤＞CD only
品番：KICS-4250
価格：￥3,300（税抜価格 ￥3,000）

【収録内容】
〈CD〉 ※全形態共通
01​.蒼い春
作詞：Canaco　作曲：Ayano　編曲：藤永龍太郎 (Elements Garden)

02​. Check mate!!
作詞：Canaco、Kaho　作曲：Kaho　編曲：サクマリョウ

03​.初恋モーメント
TVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」OPテーマ
作詞：Canaco、Kaho　作曲：Kaho　編曲：サクマリョウ

04​. 85
作詞：Canaco　作曲：Canaco　編曲：ぽりふぉ

05​. CANDY POP
作詞：Ayano、Canaco　作曲：Ayano　編曲：キシミンペイ (Rhythmic Toy World)

06​.秘密ノ美学
作詞：Mimori、Canaco　作曲：Mimori　編曲：曽木琢磨 (SUPA LOVE)

07​. Dream game
作詞：Canaco、Ayano　作曲：Ayano　編曲：鶴粼輝一 (POPHOLIC)

08​.さよなら
作詞：Kaho　作曲：Kaho　編曲：ひぐちけい

09​.ラブレター
作詞：Kaho　作曲：Kaho　編曲：斉藤伸也 (ONIGAWARA)

10​. For you
作詞：Faulieu​.　作曲：Ayano　編曲：綿引 裕太

〈Blu-ray〉 ※初回限定盤のみ
・Faulieu. Presents “Merci 2025″＠渋谷FOWS
（OP / Voyage / 愛煩い / ナツソラ / YOLO!!!! / LOOP）
・Faulieu. Presents “Merci 2025” MAKING
・「蒼い春」MUSIC VIDEO
・「蒼い春」MUSIC VIDEO MAKING

〈封入特典〉 ※初回限定盤のみ
ランダムトレーディングカード1枚（全4種）

【法人別オリジナル特典】
下記販売店にてMajor 1st Album『MiX』をお買い上げのお客様に先着にてチェーン毎のオリジナル特典を差し上げます。数に限りがございますので、詳しくは各販売店をご確認下さい。

・アニメイト：「カナン様はあくまでチョロい」場面写2枚セット（カナン・ジャンヌ）
・Amazon：メガジャケ　※形態ごとに絵柄は異なります
・HMV：缶バッジ
・ゲーマーズ：「カナン様はあくまでチョロい」場面写2枚セット（カナン・アミ）
・Neowing：2L判ブロマイド
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・キンクリ堂：ブロマイド
・応援店特典：ステッカー　※対象店舗は後日お知らせいたします

■＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-＞

2026年
4月29日（水・祝）Veats Shibuya (東京)
5月10日（日）KLUB COUNTER ACTION (北海道)
5月22日（金）MACANA (宮城)
5月30日（土）Yise (広島)
6月6日（土）LIVE HOUSE Queblick (福岡)
6月19日（金）ell.SIZE (愛知)
6月27日（土）OSAKA MUSE (大阪)

ツアー詳細：https://faulieu.com/information/detail/?id=150&c

■TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』

Ⓒnonco・講談社／カナン様はあくまでチョロい製作委員会

▼放送情報
TOKYO MX/BS11にて2026年4月4日（土）25:00より放送

▼キャスト
高潔カナン：古賀葵
供犠羊司：山下誠一郎
ジャンヌ：鈴代紗弓
アミ：河瀬茉希
益荒男撫子：七瀬彩夏
ミルチ・ゼブル：和泉風花
ミエル・ゼブル：遠野ひかる
リリム・ゼブル：南條愛乃

▼スタッフ
監督：室谷 靖
助監督：五十川久史
シリーズ構成：池田臨太郎
キャラクターデザイン：皆川愛香利
サブキャラクターデザイン：芝田千紗
プロップデザイン：鯉沼菜奈
美術監督：三原伸明
美術設定：スタジオ・ユニ　キューン・プラント
色彩設計：大西峰代
3DCGディレクター：吉良柾成
撮影監督：浅川茂輝
編集：吉武将人
音響監督：名倉 靖
音響効果：佐藤理緒
音楽：睦月周平
音楽制作：キングレコード
アニメーションプロデューサー：柴 宏和
アニメーション制作：スタジオKAI

▼Info
公式HP：https://kanachoro-anime.com
公式X：@Kanan_Choroi　推奨ハッシュタグ #カナチョロ
https://x.com/Kanan_Choroi

関連リンク
◆Faulieu. オフィシャルサイト
◆Faulieu. オフィシャルX
◆Faulieu. オフィシャルInstagram
◆Faulieu. オフィシャルYouTubeチャンネル