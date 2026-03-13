4人組ガールズバンド・Faulieu.(読み：フォリュー)が、4月8日に発売するメジャー1stアルバム『MiX』の発売に先駆けて、リード曲「蒼い春」のMVが公開された。

本楽曲は、疾走感あふれるバンドサウンドにのせて、これまでの感謝とこれからの決意を歌った、メジャーデビューの幕開けにふさわしいエモーショナルな一曲。

今回公開されたMVでは、印象的なライティングの中で演奏する4人の姿を軸に、生命の息吹を感じさせるイメージカットが随所に差し込まれ、Faulieu.の新たな一歩とポジティブな未来を感じさせるスケール感のある映像に仕上がっている。

そんな「蒼い春」が収録されるメジャー1stアルバム『MiX』(読み：ミックス)は、“SWEET＆BITTER”という二面性をテーマに、全10曲すべてを書き下ろしたアルバム。

収録曲3曲目の「初恋モーメント」は、4月から放送開始となるTVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』のOPテーマとなっており、先日公開されたアニメメインPVにて一部音源が解禁されているのでこちらも要チェックだ。

サウンドと歌詞に遊び心が散りばめられた、作品の世界観に寄り添う可愛らしい楽曲となっており、既に解禁されている2曲だけでも全く異なる表情のFaulieu.の音楽を楽しむことができ、アルバム全体への期待が高まる内容だ。

さらに、3月13日(金)に行われたInstagramライブ内で、＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE02-＞の詳細を発表。台北でのワンマンライブは、昨年開催された＜Faulieu. One-man Tour “My name is Faulieu.”＞以来、二度目の開催となる。すでに告知されている国内7都市を巡る＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-＞のチケットは現在一般発売中。

■Major 1st Album『MiX』

2026年4月8日(水)発売

予約 https://faulieu.lnk.to/MiX ＜初回限定盤＞CD＋Blu-ray

品番：KICS-94250

価格：￥7,150（税抜価格 ￥6,500） ＜通常盤＞CD only

品番：KICS-4250

価格：￥3,300（税抜価格 ￥3,000） 【収録内容】

〈CD〉 ※全形態共通

01​.蒼い春

作詞：Canaco 作曲：Ayano 編曲：藤永龍太郎 (Elements Garden) 02​. Check mate!!

作詞：Canaco、Kaho 作曲：Kaho 編曲：サクマリョウ 03​.初恋モーメント

TVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」OPテーマ

作詞：Canaco、Kaho 作曲：Kaho 編曲：サクマリョウ 04​. 85

作詞：Canaco 作曲：Canaco 編曲：ぽりふぉ 05​. CANDY POP

作詞：Ayano、Canaco 作曲：Ayano 編曲：キシミンペイ (Rhythmic Toy World) 06​.秘密ノ美学

作詞：Mimori、Canaco 作曲：Mimori 編曲：曽木琢磨 (SUPA LOVE) 07​. Dream game

作詞：Canaco、Ayano 作曲：Ayano 編曲：鶴粼輝一 (POPHOLIC) 08​.さよなら

作詞：Kaho 作曲：Kaho 編曲：ひぐちけい 09​.ラブレター

作詞：Kaho 作曲：Kaho 編曲：斉藤伸也 (ONIGAWARA) 10​. For you

作詞：Faulieu​. 作曲：Ayano 編曲：綿引 裕太 〈Blu-ray〉 ※初回限定盤のみ

・Faulieu. Presents “Merci 2025″＠渋谷FOWS

（OP / Voyage / 愛煩い / ナツソラ / YOLO!!!! / LOOP）

・Faulieu. Presents “Merci 2025” MAKING

・「蒼い春」MUSIC VIDEO

・「蒼い春」MUSIC VIDEO MAKING 〈封入特典〉 ※初回限定盤のみ

ランダムトレーディングカード1枚（全4種） 【法人別オリジナル特典】

下記販売店にてMajor 1st Album『MiX』をお買い上げのお客様に先着にてチェーン毎のオリジナル特典を差し上げます。数に限りがございますので、詳しくは各販売店をご確認下さい。 ・アニメイト：「カナン様はあくまでチョロい」場面写2枚セット（カナン・ジャンヌ）

・Amazon：メガジャケ ※形態ごとに絵柄は異なります

・HMV：缶バッジ

・ゲーマーズ：「カナン様はあくまでチョロい」場面写2枚セット（カナン・アミ）

・Neowing：2L判ブロマイド

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・キンクリ堂：ブロマイド

・応援店特典：ステッカー ※対象店舗は後日お知らせいたします

■＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-＞ 2026年

4月29日（水・祝）Veats Shibuya (東京)

5月10日（日）KLUB COUNTER ACTION (北海道)

5月22日（金）MACANA (宮城)

5月30日（土）Yise (広島)

6月6日（土）LIVE HOUSE Queblick (福岡)

6月19日（金）ell.SIZE (愛知)

6月27日（土）OSAKA MUSE (大阪)



ツアー詳細：https://faulieu.com/information/detail/?id=150&c

■TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』 Ⓒnonco・講談社／カナン様はあくまでチョロい製作委員会 ▼放送情報

TOKYO MX/BS11にて2026年4月4日（土）25:00より放送 ▼キャスト

高潔カナン：古賀葵

供犠羊司：山下誠一郎

ジャンヌ：鈴代紗弓

アミ：河瀬茉希

益荒男撫子：七瀬彩夏

ミルチ・ゼブル：和泉風花

ミエル・ゼブル：遠野ひかる

リリム・ゼブル：南條愛乃 ▼スタッフ

監督：室谷 靖

助監督：五十川久史

シリーズ構成：池田臨太郎

キャラクターデザイン：皆川愛香利

サブキャラクターデザイン：芝田千紗

プロップデザイン：鯉沼菜奈

美術監督：三原伸明

美術設定：スタジオ・ユニ キューン・プラント

色彩設計：大西峰代

3DCGディレクター：吉良柾成

撮影監督：浅川茂輝

編集：吉武将人

音響監督：名倉 靖

音響効果：佐藤理緒

音楽：睦月周平

音楽制作：キングレコード

アニメーションプロデューサー：柴 宏和

アニメーション制作：スタジオKAI ▼Info

公式HP：https://kanachoro-anime.com

公式X：@Kanan_Choroi 推奨ハッシュタグ #カナチョロ

https://x.com/Kanan_Choroi