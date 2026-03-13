『ずっと同じ無難ボブ』はこれでアプデ！！【40・50代】が参考にしたい「マンネリ脱却ヘア」

新しい季節を迎えたとはいえ、イメチェンよりは安定感を重視したい。そんな思いから、つい同じボブを頼りたくなるときは、ひと工夫加えてマンネリを回避してみて。定番だからこそ、時代や季節に合ったニュアンスをプラスすることで周りと差をつけられそうです。軽い質感や新鮮なデザインカラーなど、40・50代の髪悩みにアプローチできるポイントまで、あわせてご紹介します。

ふんわり決まるレイヤー × ベージュ

肩上のボブにレイヤーを入れて、毛先を軽くしたアレンジ。外ハネにすると、春らしい快活な動きがつきます。カラーは、肌馴染みがよく柔らかさのあるベージュ系をチョイス。立体的に見えやすく、レイヤーによってふんわり丸みを帯びたシルエットと上手くマッチします。特に、中明度から高明度にかけてのトーンは、白髪をさりげなくカモフラージュできるメリットも。

のっぺり感カバーにはハイライト

シャープなタッセルボブは、凛々しさが魅力的な反面、髪質や選ぶカラーによってのっぺり見えることもあります。本来のシャープなライン感を活かすには、細いハイライトを入れて陰影を演出するのが賢い方法。もちろん、白髪ぼかしとしても役立つデザインです。立体感をフォローしながら、こなれたニュアンスも手にできそうな予感。

結べる目安は生え際から3センチ

暑い日はまとめ髪にアレンジできる、これからの時期に重宝する爽やかな長さ。スタイリストの@kitadani_koujiroさんいわく、「襟足の生え際3センチがギリギリ結べる長さ」とのこと。結び目から毛がこぼれないように、レイヤーは低い位置に入れてみて。首元にくびれがつくことで、メリハリの効いた垢抜けシルエットに近づきます。

バランス整うひし形シルエット

控えめにレイヤーを加えて、トップとサイドにボリュームをつけると、アウトラインが美しいひし形を描きます。顔の余白や絶壁は目立ちにくくなり、前から見ると小顔に映りやすいシルエットです。透明感のあるカラーで、赤みを抑えながら柔らかさを足せば、色落ちする過程も綺麗に楽しめそう。

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writer：Nae.S