相坂優歌、EDMアレンジで挑む＜4th Live「偏光バイオリューム」＞開演決定
相坂優歌が、＜4th Live「偏光バイオリューム」＞を2026年5月23日に東京・Veats Shibuyaにて開催することを発表した。
光の振動が一方向に揃い輝きを増す“偏光”と、生き物や植物が自ら光を放つ“生物発光”をイメージした本公演では、これまでのオリジナル楽曲を大胆なEDMアレンジで再構築し、アニソンやVOCALOIDカバーも織り交ぜた高揚感あふれるセットを展開するという。
チケットは、本日21時より1次先行抽選受付がスタートする。なお今後は、ライブグッズの販売も予定されているほか、カバー曲「This game」のリリースも控えている。
◾️＜4th Live『偏光バイオリューム』＞
開催日時：2026年5月23日（土）
[昼公演] 開場 12:00 / 開演 13:00
[夜公演] 開場 17:00 / 開演 18:00
会場：Veats Shibuya
▼チケット券種 / 料金（税込）※昼夜同一
・VIBES MAX チケット [VIP] / \19,700
・SONIC PULSE チケット [S] / \15,700
・AMPLIFY BEAT チケット [A] / \11,700
・BASE CORE チケット [B] / \7,700
▼チケット特典一覧
【VIBES MAX チケット】
前方エリア
VIPパス
バックステージ招待 1on1トーク（楽屋滞在時間は1名様1分程度）
VIP限定ランダムチェキ
直筆サイン入りグリーティングカード（バックステージ招待時にサイン入れ＆お渡し）
特別終了後コメント（昼公演 Ver./夜公演Ver.)
メイキング映像（インタビューやリハーサル時オフショットなど)
【SONIC PULSE チケット】
前方エリア
VIPパス
直筆サイン入りグリーティングカード（お見送り時に手渡し)
特別終了後コメント（昼公演 Ver./夜公演Ver.)
メイキング映像（インタビューやリハーサル時オフショットなど)
【AMPLIFY BEAT チケット】
直筆サイン入りグリーティングカード（お見送り時に手渡し)
特別終了後コメント（昼公演 Ver./夜公演Ver.)
メイキング映像（インタビューやリハーサル時オフショットなど)
【BASE CORE チケット】
特典なし
※来場者特典は当日のお渡しとなり後日発送は不可となります。
※「特別終了後コメント」および「メイキング映像」はデジタルプレゼントです。公演終了後ご登録のアドレスへ配信いたします。
・オールスタンディング
・未就学児は入場不可となります。
▼チケット販売期間
一次先行：3/13（金）21:00〜3/22（日）23:59
二次先行：4/4（土）21:00〜4/19 （日）23:59
一般販売：5/1（金）13:00〜
URL：https://tiget.net/events/474187
関連リンク
◆相坂優歌 オフィシャルX
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