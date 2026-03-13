◾️＜4th Live『偏光バイオリューム』＞

開催日時：2026年5月23日（土）

[昼公演] 開場 12:00 / 開演 13:00

[夜公演] 開場 17:00 / 開演 18:00

会場：Veats Shibuya

▼チケット券種 / 料金（税込）※昼夜同一

・VIBES MAX チケット [VIP] / \19,700

・SONIC PULSE チケット [S] / \15,700

・AMPLIFY BEAT チケット [A] / \11,700

・BASE CORE チケット [B] / \7,700

▼チケット特典一覧

【VIBES MAX チケット】

前方エリア

VIPパス

バックステージ招待 1on1トーク（楽屋滞在時間は1名様1分程度）

VIP限定ランダムチェキ

直筆サイン入りグリーティングカード（バックステージ招待時にサイン入れ＆お渡し）

特別終了後コメント（昼公演 Ver./夜公演Ver.)

メイキング映像（インタビューやリハーサル時オフショットなど)

【SONIC PULSE チケット】

前方エリア

VIPパス

直筆サイン入りグリーティングカード（お見送り時に手渡し)

特別終了後コメント（昼公演 Ver./夜公演Ver.)

メイキング映像（インタビューやリハーサル時オフショットなど)

【AMPLIFY BEAT チケット】

直筆サイン入りグリーティングカード（お見送り時に手渡し)

特別終了後コメント（昼公演 Ver./夜公演Ver.)

メイキング映像（インタビューやリハーサル時オフショットなど)

【BASE CORE チケット】

特典なし

※来場者特典は当日のお渡しとなり後日発送は不可となります。

※「特別終了後コメント」および「メイキング映像」はデジタルプレゼントです。公演終了後ご登録のアドレスへ配信いたします。

・オールスタンディング

・未就学児は入場不可となります。

▼チケット販売期間

一次先行：3/13（金）21:00〜3/22（日）23:59

二次先行：4/4（土）21:00〜4/19 （日）23:59

一般販売：5/1（金）13:00〜

URL：https://tiget.net/events/474187