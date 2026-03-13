chilldspotが、「Unbound」のライブ映像を公開した。

今回公開された映像は、2025年に東京・Spotify O-EASTにて開催された＜chilldspot 5th one man live tour “mid way”＞ツアーファイナル公演で披露された「Unbound」のパフォーマンスを収めたもの。「Unbound」は小粼（B）が初めてラップパートをつとめた楽曲で、印象的なベースラインとラップ、そこに交差する比喩根（Vo, G）の歌唱により、ツアーでも大きな反響があったという。

また、chilldspotが毎年ゲストアーティストを迎えて開催している対バンライブツアー＜対バンライブ “ジャム Vol.3”＞の開催も発表されており、現在オフィシャルファンクラブ先行を受付中だ。

さらに、3月25日に新曲「dance now!」が配信リリースされることも決定している。これに先駆け、3月19日放送のFM802「EVENING TAP」内の不定期コーナー「チルズのズポットライト」にて、本楽曲のラジオ初オンエアも決定。なお、長きにわたり不定期で放送されてきた同コーナーは今回が最終回となる予定なので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜chilldspot 対バンライブ“ジャム Vol.3”＞ 2026年6月10日（水） 愛知・名古屋 CLUB QUATTRO

OPEN / START：18:00 / 19:00 2026年6月11日（木） 大阪・梅田 CLUB QUATTRO

OPEN / START：18:00 / 19:00 2026年6月16日（火） 東京・渋谷 CLUB QUATTRO

OPEN / START：18:00 / 19:00 チケット料金：5,500円（税込）※各公演別途ドリンク代必要

FC先⾏：1⼈2枚まで申し込み可能（同⾏者指定なし・同⾏者⾮会員可 ）

全公演のゲストアーティストは後日発表 ＜オフィシャルファンクラブ抽選先行＞

・受付期間：3月6日（⾦）21:00〜3月15日（⽇）23:59

・オフィシャルファンクラブ“CHILLDSHOLIC”：https://chilldspot.jp/feature/entry