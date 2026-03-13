第４９回日本アカデミー賞の授賞式が１３日、都内で行われ、映画「爆弾」（永井聡監督）の佐藤二朗が最優秀助演男優賞を受賞した。名前を呼ばれると、感極まった様子で壇上に。「これは泣くなぁ〜！！」と声を張り上げた。

近年は「嫉妬を感じ、僕が悔しいと思うから」という理由で、日本映画をあまり見ていなかったという。昨年の授賞式で多くの俳優、女優が日本映画を応援している姿を見て「僕はその場にいるのも恥ずかしくなった。それから今日まで、毎日のようにたくさんの日本映画を見ました。偉大な先輩の昭和の日本映画や最近の日本映画をたくさん見て、なんて戦う価値がある場所なんだろうって心から思いました」と心境の変化を告白した。

最後は「ここにいらっしゃる全ての皆さん、日本映画に携わる全てのみんな、日本映画を愛して、見てくれる全てのみんな、愛してるぜ！いい夜だ！ありがとう」と締めくくった。席に戻ると、主演の山田裕貴が大号泣で迎えた。佐藤は山田と肩を組み、喜びを分かち合っていた。

同映画は作家・呉勝浩氏の同名小説が原作。酔っ払いの中年男スズキタゴサク（佐藤）が東京で連続爆破事件を予告し、警察との心理戦を展開するミステリー。優秀助演男優賞は「国宝」の田中泯、横浜流星、渡辺謙、「ファーストキス １ＳＴ ＫＩＳＳ」の松村北斗が受賞した。