竹内涼真、Travis Japan宮近海斗の兄とサッカー仲間 大学時代の写真も公開
俳優の竹内涼真、Travis Japanの宮近海斗が、13日午後9時から放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』に出演。宮近は実兄と竹内のまさかの縁を明かしてスタジオを驚かせた。
【写真】仲良さそう！笑顔でピースする竹内涼真＆優里
同じくゲスト出演していた宮近は「うちの兄いわく竹内さんと一緒に大学の頃、サッカーをしていたみたい。よくエピソードを話すんですけど、僕、信じてないんです。本当ですか」と確認。すると竹内は「事実です。同じサッカー部で…」と認め、竹内と宮近兄の19歳当時、大学時代の2ショット写真も公開された。
さらに竹内は「お兄ちゃんは（宮近のことを）部活内でずっと自慢してました。でもみんな、信じてませんでした（笑）“お前の弟がそんなわけない”って」とくだけた雰囲気で明かし、宮近は「兄、すご！」と笑わせた。
竹内は今回『Mステ』初歌唱。4月4日に開幕予定の主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の劇中歌「ラストチャンスサルベーション」を共演キャスト陣と共に披露した。
【写真】仲良さそう！笑顔でピースする竹内涼真＆優里
同じくゲスト出演していた宮近は「うちの兄いわく竹内さんと一緒に大学の頃、サッカーをしていたみたい。よくエピソードを話すんですけど、僕、信じてないんです。本当ですか」と確認。すると竹内は「事実です。同じサッカー部で…」と認め、竹内と宮近兄の19歳当時、大学時代の2ショット写真も公開された。
さらに竹内は「お兄ちゃんは（宮近のことを）部活内でずっと自慢してました。でもみんな、信じてませんでした（笑）“お前の弟がそんなわけない”って」とくだけた雰囲気で明かし、宮近は「兄、すご！」と笑わせた。
竹内は今回『Mステ』初歌唱。4月4日に開幕予定の主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の劇中歌「ラストチャンスサルベーション」を共演キャスト陣と共に披露した。