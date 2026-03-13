２０２６年度予算案は１３日夜の衆院本会議で自民党、日本維新の会の与党の賛成多数で可決され、参院に送付された。

政府・与党は年度内成立を目指すが、参院では過半数に届いておらず、予算案審議の先行きは不透明になっている。

与党は、衆院で坂本哲志予算委員長（自民党）が職権での日程決定を重ねるなどして審議を急いだ。中道改革連合など野党４党は充実した審議を求めて坂本氏の解任決議案を１２日に提出したが、１３日の本会議で与党の反対多数で否決された。

高市首相は同日の予算委の締めくくり質疑で、「国民生活に支障を生じさせないよう協力をお願いしつつ国会審議に誠実に対応したつもりだ」と述べた。一方、中道改革の小川代表は記者会見で「強硬な国会運営は異常で、国会の尊厳にも関わる」と与党の姿勢を批判した。

予算案の一般会計総額は過去最大の１２２・３兆円となり、前年度の当初予算から７・１兆円増えた。

与野党は１３日の参院予算委理事懇談会で、予算案を１６日に実質審議入りさせることで合意した。首相が出席する基本的質疑が１６、１７日に開かれる。予算は参院送付から３０日となる４月１１日には自然成立する。