「北朝鮮のティキタカは韓国より優れている」豪州に敗れた隣国の戦いぶりを韓国ファンはどう見た？「上手なのにスコアは逆」「昔とは違うな」【女子アジア杯】
もう一押しが足りなかった。
北朝鮮女子は現地３月13日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、ホスト国と対戦した。
開始９分と後半のスタート直後の47分に失点。65分にチェ・ウニョンの得点で１点を返すも、反撃もここまで。１−２で敗れた。
シュート数は21対４。枠内シュートは10対２。ポゼッションも大きく上回った北朝鮮だが、勝利は手にできなかった。
韓国のポータルサイト『NAVER』もこの試合を速報。コメント欄には以下のような声が寄せられた。
「北朝鮮の方が上手なのにスコアは逆」
「一生懸命やっているのにゴールが決まらないな」
「昔の北朝鮮とは違うな...」
「本来なら北朝鮮の方が強いんだけどね。今日はオーストラリアが運がいいな」
「試合の出来は北朝鮮の方が断然良かった」
「北朝鮮は本当に残念。相手は有効シュート２本で２点」
「北朝鮮のティキタカ・パスワークは、韓国代表の選手たちよりもはるかに優れていますね」
隣国の戦いぶりには好意的な意見が少なくなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】３戦全勝なでしこジャパンの全17ゴールをイッキ見！
北朝鮮女子は現地３月13日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、ホスト国と対戦した。
開始９分と後半のスタート直後の47分に失点。65分にチェ・ウニョンの得点で１点を返すも、反撃もここまで。１−２で敗れた。
シュート数は21対４。枠内シュートは10対２。ポゼッションも大きく上回った北朝鮮だが、勝利は手にできなかった。
「北朝鮮の方が上手なのにスコアは逆」
「一生懸命やっているのにゴールが決まらないな」
「昔の北朝鮮とは違うな...」
「本来なら北朝鮮の方が強いんだけどね。今日はオーストラリアが運がいいな」
「試合の出来は北朝鮮の方が断然良かった」
「北朝鮮は本当に残念。相手は有効シュート２本で２点」
「北朝鮮のティキタカ・パスワークは、韓国代表の選手たちよりもはるかに優れていますね」
隣国の戦いぶりには好意的な意見が少なくなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】３戦全勝なでしこジャパンの全17ゴールをイッキ見！