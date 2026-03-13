俳優の演技がよかった「リーガルドラマ」ランキング！ 『99.9 -刑事専門弁護士-』を抑えたトップ2は？
弁護士や検察官の信念や葛藤を描くリーガルドラマは、俳優の表現力が光る作品が多いもの。静かな対話から激しい法廷シーンまで、幅広い感情を丁寧に演じ切る姿が視聴者の心をつかみます。
All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「俳優の演技がよかったと思うリーガルドラマ」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
また、榮倉奈々さん演じるプロレス好きな優等生ヒロインや、香川照之さん演じる敏腕上司など、弁護士仲間とのテンポよいやりとりも魅力。2021年公開の劇場版では、新米弁護士として杉咲花さんが参戦するなど、豪華キャスト陣にも注目です。
回答コメントでは「松本潤のコミカルな演技がたまらなく良かった」（50代男性／神奈川県）、「松潤の入り込みかたがすごかった」（30代男性／大阪府）、「一人ひとりの個性が強くて面白いから」（10代女性／鳥取県）などの声が集まりました。
久利生のバディである雨宮舞子を松たか子さんが演じるほか、東京地検城西支部の仲間に阿部寛さんや大塚寧々さん、八嶋智人さんらが出演。13年の時を経て放送されたシーズン2ではメインキャストが半分以上交代し、ヒロインを北川景子さんが演じるなど、実力派俳優たちの共演でも話題となりました。
回答者からは「キムタクの演技が良かった！」（20代女性／三重県）、「木村拓哉さんのドラマは本当に自分もヒーローの一員になれた気がするから」（30代女性／愛知県）、「木村拓哉さんはじめ、城西支部のメンバー全員のチームワークや掛け合いが絶妙で、キャラが立っていて引き込まれる演技だったからです」（40代女性／鹿児島県）といったコメントが寄せられています。
本作の大きな魅力は堺さん演じる天才弁護士・古美門研介。毒舌で偏屈なうえ、自己中、気分屋、浪費家、スケベな最低人間という弁護士らしからぬ人間性のギャップや、どこか憎めないキャラクターを、堺さんが好演しています。また、新垣さん演じる黛真知子との軽快な掛け合いも見どころです。
回答コメントでは「堺雅人のコミカルな演技やシリアスな演技、どれもよかった」（50代女性／その他）、「早口であんなに長台詞言えるのすごいから」（20代女性／北海道）、「新垣結衣と堺雅人のコンビが良かった」（30代女性／新潟県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「俳優の演技がよかったと思うリーガルドラマ」ランキングを紹介します！
3位：『99.9 -刑事専門弁護士-』（TBS系）／48票3位にランクインしたのは、『99.9 -刑事専門弁護士-』（TBS系）です。松本潤さんが主演を務め、型破りな変人弁護士・深山大翔のキャラクターが人気を集めました。親父ギャグや悪戯好きという、これまでにない弁護士像が新鮮です。
また、榮倉奈々さん演じるプロレス好きな優等生ヒロインや、香川照之さん演じる敏腕上司など、弁護士仲間とのテンポよいやりとりも魅力。2021年公開の劇場版では、新米弁護士として杉咲花さんが参戦するなど、豪華キャスト陣にも注目です。
回答コメントでは「松本潤のコミカルな演技がたまらなく良かった」（50代男性／神奈川県）、「松潤の入り込みかたがすごかった」（30代男性／大阪府）、「一人ひとりの個性が強くて面白いから」（10代女性／鳥取県）などの声が集まりました。
2位：『HERO』（フジテレビ系）／79票2位にランクインしたのは、月9ドラマ『HERO』（フジテレビ系）です。木村拓哉さんが主演を務め、正義感の強い型破りな検事・久利生公平がハマり役に。茶色のレザーダウンジャケットにデニムというラフな服装も注目されました。
久利生のバディである雨宮舞子を松たか子さんが演じるほか、東京地検城西支部の仲間に阿部寛さんや大塚寧々さん、八嶋智人さんらが出演。13年の時を経て放送されたシーズン2ではメインキャストが半分以上交代し、ヒロインを北川景子さんが演じるなど、実力派俳優たちの共演でも話題となりました。
回答者からは「キムタクの演技が良かった！」（20代女性／三重県）、「木村拓哉さんのドラマは本当に自分もヒーローの一員になれた気がするから」（30代女性／愛知県）、「木村拓哉さんはじめ、城西支部のメンバー全員のチームワークや掛け合いが絶妙で、キャラが立っていて引き込まれる演技だったからです」（40代女性／鹿児島県）といったコメントが寄せられています。
1位：『リーガル・ハイ』（フジテレビ系）／123票1位にランクインしたのは、『リーガル・ハイ』（フジテレビ系）です。堺雅人さんと新垣結衣さんがダブル主演を務め、ベテラン弁護士と新米弁護士コンビとして、依頼解決に向けて奮闘するストーリー。
本作の大きな魅力は堺さん演じる天才弁護士・古美門研介。毒舌で偏屈なうえ、自己中、気分屋、浪費家、スケベな最低人間という弁護士らしからぬ人間性のギャップや、どこか憎めないキャラクターを、堺さんが好演しています。また、新垣さん演じる黛真知子との軽快な掛け合いも見どころです。
回答コメントでは「堺雅人のコミカルな演技やシリアスな演技、どれもよかった」（50代女性／その他）、「早口であんなに長台詞言えるのすごいから」（20代女性／北海道）、「新垣結衣と堺雅人のコンビが良かった」（30代女性／新潟県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)