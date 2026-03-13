インフルエンサーの希空さんは3月12日、自身のInstagramを更新。平成メイクショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：希空さん公式Instagramより）

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インフルエンサーの希空さんは3月12日、自身のInstagramを更新。ギャルっぽい平成メイクショットを披露しました。

【写真】希空のギャルっぽい平成メイク姿

“平成メイク”を再現

希空さんは「平成メイクしてみた　難しかった」とつづり、3枚の写真を投稿。自身でメイクした自撮りショットを披露しています。細い眉や目元を強調したアイライン、しっかり上げたまつ毛などが“平成”っぽさを演出。

さらに、薄い色の口紅、前髪を横に流した髪形なども“平成メイク”の一部でしょう。普段のガーリーなスタイルとは異なる別人級の姿に多くの注目が集まっています。

ピンク髪ツインテ姿を披露

1月29日には「ピンクだいすき　このくらいの髪色の時期があったのはここだけの話」と、ピンク色の髪でツインテールにしたソロショットを公開していた希空さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)