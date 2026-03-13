辻希美＆杉浦太陽の長女・希空、別人級？ ギャルっぽい平成メイク姿を公開！ 「難しかった」
インフルエンサーの希空さんは3月12日、自身のInstagramを更新。ギャルっぽい平成メイクショットを披露しました。
【写真】希空のギャルっぽい平成メイク姿
さらに、薄い色の口紅、前髪を横に流した髪形なども“平成メイク”の一部でしょう。普段のガーリーなスタイルとは異なる別人級の姿に多くの注目が集まっています。
(文:中村 凪)
【写真】希空のギャルっぽい平成メイク姿
“平成メイク”を再現希空さんは「平成メイクしてみた 難しかった」とつづり、3枚の写真を投稿。自身でメイクした自撮りショットを披露しています。細い眉や目元を強調したアイライン、しっかり上げたまつ毛などが“平成”っぽさを演出。
さらに、薄い色の口紅、前髪を横に流した髪形なども“平成メイク”の一部でしょう。普段のガーリーなスタイルとは異なる別人級の姿に多くの注目が集まっています。
ピンク髪ツインテ姿を披露1月29日には「ピンクだいすき このくらいの髪色の時期があったのはここだけの話」と、ピンク色の髪でツインテールにしたソロショットを公開していた希空さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)