【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは第８日の１３日、スノーボード男子バンクドスラロームの下肢障害ＬＬ１決勝で、小栗大地（ＳＣＳＫ）が銀メダルに輝いた。

日本勢の冬季パラリンピック通算では１００個目のメダル。小須田潤太（オープンハウス）は５位だった。女子バンクドスラロームの下肢障害ＬＬ２決勝で、坂下恵里（三菱オートリース）は７位。アルペンスキー男子大回転は、座位で鈴木猛史（カヤバ）が４位、森井大輝（トヨタ自動車）が７位だった。

気迫の滑り実らず５位

８日のスノーボードクロスで４位だった小須田はこの時、「すいませんでした」と謝った。スノーボードの日本チームでメダルを目指し、ただ一人決勝に進みながらメダルを逃した責任を感じていた。

迎えたこの日。１回目に４位のタイムを出し、２回目で逆転を狙った。気迫の滑りで攻め、タイムを縮めたが、順位は５位に終わった。

旗手を務める今大会。日本選手団を引っ張る決意を胸に自身二度目の冬季パラリンピックの舞台に立った。悔しさが残るスノーボードクロスの翌日には、仲間とともに車いすカーリングが行われている会場に駆け付け、カーリングの日本代表の選手に「ニッポン」コールを送った。

２種目ともメダルは届かなかった。「悔しさももちろんあるけど、（小栗）大地さんがメダルを取ってくれたことが圧倒的にうれしい」。戦いの締めくくりもリーダーらしかった。（福井浩介）