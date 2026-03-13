８人組ボーイズグループ「ＡＬＰＨＡ ＤＲＩＶＥ ＯＮＥ」が１３日、神奈川・ＫＴ Ｚｅｐｐ ＹＯＫＯＨＡＭＡで日本初となるショーケースを開催した。

昨年配信されたオーディション番組「ＢＯＹＳ ＩＩ ＰＬＡＮＥＴ」で世界各国から寄せられた約２６００万票の投票によって結成。１月に発売した１枚目ミニアルバム「ＥＵＰＨＯＲＩＡ」は初動１４４万枚上を売り上げ、Ｋ―ＰＯＰグループによるアルバムの売り上げとして歴代２位をマークしたスーパールーキーだ。

日本のファンと対面したＡＮＸＩＮ（アンシン）は「皆さんに会えてうれしいです」とご満悦。ＪＵＮＳＥＯ（ジュンソ）は「今日のために日本語の勉強頑張りました」と胸を張り、ＡＲＮＯ（アルノ）は「皆さんに会うことを待ってました。忘れられない思い出を作りましょう」と呼び掛けた。

ステージでは、同アルバムのタイトル曲「ＦＯＲＭＵＬＡ」など３曲をパフォーマンス。ＪＵＮＳＥＯは「皆さんがそばにいてくれるのは僕らにとって大きな力になります。一緒に過ごせて楽しかったです」と喜びをかみ締めていた。