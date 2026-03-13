「걸그룹（コルグルプ）」の意味は？K‐POP好きは即答してほしい！【韓国語クイズ】

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。



「걸그룹（コルグルプ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、アイドルグループのあるカテゴリーのことを指しています。

いったい、「걸그룹（コルグルプ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。