「걸그룹（コルグルプ）」の意味は？K‐POP好きは即答してほしい！【韓国語クイズ】

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K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「걸그룹（コルグルプ）」の意味知ってる？

「걸그룹（コルグルプ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、アイドルグループのあるカテゴリーのことを指しています。

いったい、「걸그룹（コルグルプ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ガールズグループ」でした！

「걸그룹（コルグルプ）」は韓国語で「ガールズグループ」を意味します。

「걸그룹（コルグルプ）」を含むK-POPアーティストは、歌唱力やダンススキルはもちろんのこと、ルックスやトーク力、バラエティ力など、さまざまなスキルが求められます。

また、アイドルグループの場合は、メンバー同士の仲の良さや、グループとしての一体感も重要なんだとか。

あなたはわかりましたか？

覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『Kpedia』
・『札幌ミュージック＆ダンス・放送専門学校』

ライター Ray WEB編集部