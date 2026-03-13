「걸그룹（コルグルプ）」の意味は？K‐POP好きは即答してほしい！【韓国語クイズ】
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「걸그룹（コルグルプ）」の意味知ってる？
「걸그룹（コルグルプ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、アイドルグループのあるカテゴリーのことを指しています。
いったい、「걸그룹（コルグルプ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ガールズグループ」でした！
「걸그룹（コルグルプ）」は韓国語で「ガールズグループ」を意味します。
「걸그룹（コルグルプ）」を含むK-POPアーティストは、歌唱力やダンススキルはもちろんのこと、ルックスやトーク力、バラエティ力など、さまざまなスキルが求められます。
また、アイドルグループの場合は、メンバー同士の仲の良さや、グループとしての一体感も重要なんだとか。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『札幌ミュージック＆ダンス・放送専門学校』
ライター Ray WEB編集部