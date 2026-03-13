ジョンマスターオーガニック「スタイルロックオイル」登場♡軽やかにヘアキープ

“世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニックから、新しいスタイリングオイル「スタイルロックオイル」が2026年3月12日（木）に登場します。髪の内側のコンディションを整えながら、スタイルを一日中キープする軽やかなヘアオイル。乾燥ダメージを補修する成分や発酵成分を組み合わせ、潤いを閉じ込めながら美しい髪へ導きます。爽やかなライムの香りとともに、毎日のスタイリングを心地よくサポートしてくれるアイテムです♡

内側から潤うスタイルキープ処方



乾燥してまとまりにくい髪のために、ブレンド発酵成分※2を配合。エンドウタンパク※1や黒酵母培養物※6などの成分が髪の内側まで浸透し、乾燥ダメージを補修します。

さらに、湿気によるうねりや広がりのケアで注目されているトステアⓇ※5をサポートしながら、潤いのある髪へ導きます。

髪のコンディションが整うことで、湿気や乾燥の影響を受けにくくなり、スタイリングしたヘアを長時間キープ。まとまりのある美しいスタイルを保ちます。

キューティクルケアで潤いをキープ

髪の潤いを保つために、キューティクルケアにも着目。コメタンパク※3が乱れたキューティクルを整え、フクロフノリエキス※7が髪表面を保護します。

キューティクルのコンディションを整えることで、髪内部の潤いを閉じ込め、乾燥や外的刺激による広がりを防止。手ぐしで整えるだけで自然にまとまる髪へと導き、日中のリスタイリングも簡単に行えます。

※1 加水分解エンドウタンパク（ヘアコンディショニング成分）

※2 プセウドジマエピコラ/オリーブ果実油発酵液、プセウドジマエピコラ/ヒマワリ種子油発酵エキス液、プセウドジマエピコラ/チャ種子油発酵エキス液（すべて保湿成分）

※5 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（ヘアコンディショニング成分）

※6 アウレオバシジウムプルランス培養物（保湿成分）

※3 セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク（ヘアコンディショニング成分）

※7 保湿成分

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軽やかな仕上がりと爽やかな香り



スタイルロックオイル



価格：4,950円（税込）

自然なスタイリングを叶えるため、ドデカン※8やミリストイルプルラン※9などを配合。ブレンド発酵成分※2とともに髪表面に広がり、植物オイル※10のコーティングをサポートします。

ごわつかず軽やかにスタイルをキープできるのが特長で、シャンプーですっきりオフできるのも嬉しいポイント。翌日のスタイリングもしやすい素髪へと導きます。

香りは、ほろ苦いライムが爽やかに弾けるジェンダーレスな香り。

ベルガモットやレモングラス、パルマローザやゼラニウム、パチョリやフランキンセンスが重なり、みずみずしく奥行きのある香りを楽しめます。

容量：80mL

※8 エモリエント成分

※9 スタイルキープ成分

※10 オリーブ果実油、コメヌカ油、バオバブ種子油（すべてエモリエント成分）

軽やかにまとまる美しい髪へ



髪の内側を整えながら、スタイルをしっかりキープしてくれるジョンマスターオーガニックの新しいヘアオイル。

乾燥ダメージを補修しながらキューティクルケアも行い、湿気や乾燥に左右されにくい髪へ導きます。

軽やかな仕上がりと爽やかなライムの香りで、毎日のスタイリング時間も心地よく楽しめそう♡

美しいスタイルを長くキープしたい方は、新登場のスタイルロックオイルをぜひチェックしてみてください。