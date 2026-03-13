巨人の鈴木尚広2軍外野守備兼走塁コーチ（47）と矢野謙次巡回打撃コーチ（45）が9日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）にゲスト出演。現役時代にチームメートだった看板打者の“完璧な素顔”を語った。

現役時代から仲が良かった2人。“走塁のスペシャリスト”だった鈴木氏と“代打の切り札”だった矢野氏は「平成の巨人を支えたジョーカー2人」と紹介され、今回の番組MCはお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）とフリーアナウンサーの上田まりえ（39）が務めた。

そのなかで「天才だと思った選手」というトークテーマになった時だった。

鈴木氏が「高橋由伸さん」と元巨人監督・高橋由伸氏（50）の名前を挙げると、矢野氏も「僕も一緒です」と続いた。

鈴木氏は「まず顔がカッコいいじゃないですか」とビジュアルの良さを挙げると、もう止まらない。

「しかも所作が芸術的っていうか、美しいですよね、バッティングフォームにしろ」とキッパリ。「まぁ、走るのは僕からしたらちょっとあれですけど」と笑いも挟みつつ「守備もそうですし、スローイングもそうですし。本当に芸術点が高いっていうか、アートのような人でした。私服もカッコいいんですよ」と褒めちぎった。

ここで上田が「どなたに由伸さんの話を聞いても、本当に非の打ちどころがないっておっしゃるんですね。何か由伸さんの弱点というか、ないんですかって言ってもロッカーも凄くきれいだし、本当に何もないんですって。本当に何もないんですか？」と質問を繰り出した。

実は現役時代、ロッカールームは高橋、鈴木、矢野という並び。鈴木氏は「何もない。僕も何もない。矢野も何もない。ミニマリストの集まりだったね」と笑わせた。

現役時代の“プリンス”由伸は、ロッカーにバットを3本置き、それを矢野がほんの少しいたずらで動かしただけでも即座に「矢野、お前、触ったろ」とすぐ気付いたそうで、実に几帳面。

また、高橋氏から鈴木氏への誕生日プレゼントは「センスがいい。Tシャツとかスニーカーとか」。そして、鈴木氏から高橋氏に誕生日プレゼントを贈ると「ちゃんと履いてきてくれるんですよ」と気遣いもパーフェクトだった。

「そういうさりげない優しさっていうか…」と由伸先輩にメロメロな鈴木氏。「非の打ちどころがないですね」と続けた。

すると、矢野氏はここで「先輩の清水さんは“カッコいい、学歴もある、年俸も高い。もう…ハゲてもらうしかない！”って言ってました」と清水隆行氏（52）の言葉を明かし、岡田は「最低な清水さん！」と清水氏の笑いのセンスに大笑いだった。