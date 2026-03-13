国が来年度から始める小学校給食費に対する月額5200円の補助です。保護者から歓迎の声がある一方で、“ある不安”も上がっています。



国が4月から予定している小学校給食の支援政策。県教委によりますと、県内の市町村の給食費は去年4月の調査で1か月あたり4300円～5700円と幅があります。国が補助基準額を5200円としたことで、給食費が無償化となる自治体と自己負担が出る自治体に分かれ、“格差”が生まれることになる見込みです。





■平井友莉アナ「いわゆる給食費の無償化。地域によって差がでることに街の人はどのように受け止めているのでしょうか」■合志市民「なるべく負担はないほうがいいです。ただ質は心配」■熊本市民「最近（給食の量が）少なくなっていると聞くから、お金出してちゃんとした給食を出してくれるならお金を出したい」歓迎する一方で、質の確保を求める声も聞かれました。

去年の給食費が月額5700円で国の補助額を上回っていた八代市の小学校。2026年度は完全無償化とはせず、1人あたり月額500円程度の負担を保護者に求める方針です。



■八代市民

「今までよりは安いと思うし材料費などもかかってくることだからありがたいとは思っています」

「物価高も考えますけど質を落としてほしくないので、子どもたちの栄養面のためにも（給食費の）金額は払いたいと思っています」



質の確保を求める声にどう応えるのか。3月5日の県議会で、教育長は。



■越猪浩樹 県教育長

「来年度から県内全域の給食実施校を対象に県独自で学校給食の栄養摂取状況調査の実施を検討しています」



県独自の栄養摂取状況調査を行う方針を明らかにしました。県教委では給食のエネルギーや栄養価を調べ、質の確保を図る考えです。子どもたちの成長に欠かせない給食。費用補助とともに、質の確保が注目されます。

