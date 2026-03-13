そば店にファミレス、さらにはファストフードまで…外食チェーンがいま、「朝ごはん」に力を入れています。

【写真を見る】「ゆで太郎」「COCO’S」「551 HORAI」のモーニングメニュー

「モーニングブーム」が再び到来しているというそのワケは？

モーニングブームで「朝モス」が変わる！

日比麻音子キャスター：

実は、いま「モーニング」は第4次ブームが来ているというのです。ファストフードでもモーニングに力を入れることが発表されました。

オープンから10時半まで利用できる「朝モス」でお馴染みのモスバーガーでは、以下のメニューが刷新となります。

▼「朝の野菜バーガー〜オーロラソース〜」

ドリンクセット 540円（全国約900店舗）

これまでモーニングのトマトは半分の厚さでしたが、レギュラーメニューと同じ厚さに変更されます。ランチ・朝用の仕込みが同時にできるなど、利用者にもお店側にもメリットがあるようです。

▼「朝モスプレート」

ドリンクセット 610円（全国約200店舗）

通常トーストは6枚切りですが、名古屋市など中京地域限定で4枚切りを使用。「モーニング文化」が根強い地域限定のサービスだということです。

また、モーニングのメニュー数も5品から6品に増やすことで、朝の時間帯の利用を強化する狙いがあるそうです。（販売開始は18日〜）

ケンタッキーは“ちょうどいい満足感”目指し参入へ

ケンタッキーフライドチキンも朝の時間帯への参入を発表しました。

メニューは今後発表するということですが、「ケンタッキーらしさをモーニングに」ということで、▼持ちやすさ、▼重すぎず、▼ちょうどいい満足感を目指していきたいということです。

第4次モーニングブームは「タイパ・コスパ重視」

日比キャスター：

これまでのモーニングブームを振り返ります。

【これまでのモーニングブーム】

▼第1次：1950年代〜「喫茶店文化の誕生」

名古屋の喫茶店を中心に広がった「モーニング」

▼第2次：1980年代〜「ファミレスに普及」

ファミレスが全国に拡大

「外食の朝食」が家庭に浸透

▼第3次：2010年代〜「特別な外食体験」

外資系パンケーキ店などが主導

「わざわざ食べに行く」モーニングが確立

▼第4次：現在

朝の貴重な時間「タイパ重視」

物価高で「コスパ重視」

※外食ビジネスアナリスト・三輪大輔氏によると

銀鮭の定食が470円 お得な朝メニュー

親子丼が定番の「なか卯」では、モーニングメニューが24種類もあります。価格も320円〜690円と非常に安いです。

▼銀鮭朝食 並盛 470円

▼はいからうどん ベーコンエッグ 並盛 450円

コロナとITの進化が「モーニング」に関係？

日比キャスター：

なぜ今各社は“朝”に力を入れているのでしょうか。

外食ビジネスアナリストの三輪大輔さんによると、コロナ禍以降の深夜営業の見直しや、深夜賃金の高騰などから、稼働していない時間（アイドルタイム）の収益化が課題となっているということです。

そこで、「朝」に光明があるのではないかということで、モーニングに力を入れているといいます。

かつて、朝営業は「人手がかかる」のに「客単価が低い」とされていましたが、今はITを使った効率化が進んでいます。

▼注文はタッチパネルでできたり、▼配膳ロボットが料理を運んでくれたりと、最少人数の営業体制で利益が見込みやすいことから、朝営業のチャンスが増えているといいます。