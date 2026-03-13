女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が13日、ニッポン放送「本田望結のミユコレ！」（金曜後5・10）に出演。今年のバレンタインデーを振り返り「最悪のことをしてしまいました」と反省した。

14日はホワイトデーということで、本田は「私はですね。バレンタインデーのちょっと前のラジオで、スタッフの皆さんにはお渡しして、お父さんとお兄ちゃんには手作りのをあげますと言っていた」としながらも、実際は「手作りもしていなければ、あげてもないという…」と明かした。

「会えなかったんです。2月のその期間に」と言い訳をした。だが、2月に入ってすぐに家族で買い物に行ったと語り「バレンタインが近いから、みんなにあげるやつを買いたいという話になって、買ったんですけれども。妹もいて、妹の分を父が支払いしていたのに混ざって、私もちょっと払っていただきまして。父に払わせて、しかも父にはあげないという…最悪なことをしてしまいました。本当に恥ずかしい。ごめんなさい、お父さん。ホワイトデーでしっかりとお返ししますので待っていてください」と語った。

さらに「会えないというのは理由にならないので、お兄ちゃんにも家に送りつけようかなと思っております。今年はちょっと苦いバレンタインデーになってしまいました」と苦笑していた。