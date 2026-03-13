オーストラリアで開催中のAFC女子アジアカップ2026は、グループステージを終えて3月13日からいよいよ決勝トーナメントがスタート。2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ出場権獲得（上位6か国）を目標にするなでしこジャパン（日本女子代表）の最新布陣と序列を、準々決勝、準決勝、そして決勝を見据えて改めて整理する。

【映像】長谷川唯、「ダイレクト股抜き」でゴール！

第1戦でチャイニーズ・タイペイ代表を2−0、第2節でインド代表を11−0、第3戦でベトナム代表を4−0で下したグループステージ3試合のなでしこジャパンは、ニルス・ニールセン監督が事前に「中2日で試合が続くグループステージは、選手のコンディションを見ながらローテーションで回していく」と語っていた通り、積極的なターンオーバーを採用。23人のフィールドプレーヤーで出番がなかったのは、怪我で途中離脱となったDF石川璃音（エヴァートン）、コンディション不良と見られるMF松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ）の2人だけで、唯一の3試合連続スタメンだったキャプテンのMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）もインド戦とベトナム戦は前半だけでベンチに退いた。

4−3−3の基本システムでポジション別に整理すると、まずGKは、ここまで2試合フル出場の山下杏也加（マンチェスター・シティ）がやはり一番手。第2戦でスタメンだった平尾知佳（グラナダ）が二番手、21歳の大熊茜（INAC神戸レオネッサ）が三番手という序列で、残り3試合も基本的には山下にゴールマウスを任せるだろう。

最終ラインは、2試合フル出場の高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）が今大会のいわば柱。コンビを組むCBは、チーム最年長35歳の熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス）が153分、古賀塔子（フェイエノールト）が135分、南萌華（ブライトン）が117分間とプレータイムを分け合ってきた。石川離脱で引き続きこの4人で回すしかないが、相手のレベルが上がる決勝トーナメントはスピードなど個人能力が最も高い古賀の出番がさらに増えるのではないか。

中盤は長野、長谷川、谷川がファーストセット

右SBは、2試合先発の清水梨紗（リヴァプール）がファーストチョイスで、本来ウイングの山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ＝海外移籍予定）、左右兼用の守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ）、そして古賀も短時間ながら起用されてきた。決勝トーナメントでは、基本的には清水か守屋、ゴールが欲しい場面ではインド戦で1ゴール・2アシストと自慢の打開力を見せた山本、守り切りたい場面では古賀を回すという運用になるだろう。

左SBは2試合先発の北川ひかる（エヴァートン）が予想通り一番手。ただ、このレフティーはベトナム戦で頭をピッチに打ち付けて脳震盪の疑いで途中交代しており、少なくとも準々決勝は守屋がスタメンの可能性もある。攻撃的にいくなら本来ウイングで突破力に優れた千葉玲海菜（フランクフルト）、さらにベトナム戦の後半のように清水を左に回すソリューションもある。



中盤はアンカーが長野風花（リヴァプール）、インサイドハーフが長谷川、新星・谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン）というトリオがファーストセット。これまでアンカー起用が多かった宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）はインサイドハーフや左ウイングなどより攻撃的な役割を与えられ、インド戦ではハットトリックと躍動した。さらに、林穂之香（エヴァートン）と成宮唯（INAC神戸レオネッサ）が層の厚みをもたらしている。

FW陣で好調なのは植木と清家

今後も長野と長谷川は主力で、もう1枚を谷川と宮澤がスタメン争いする構図になりそう。さらに、注目したいのが松窪だ。2025年のアメリカリーグでベストイレブンに輝くなど成長著しく、ニールセン政権でも準レギュラーの立ち位置にあったが、今大会はコンディション不良なのかここまで出番ゼロ。ただ、技術と運動量を併せ持ち、インサイドハーフと3トップの全てに対応可能だけに、調子が上がっていれば決勝トーナメントで“秘密兵器”になりうる。

3トップは、右ウイングが浜野まいか（トッテナム）、CFが田中美南（ユタ・ロイヤルズ）、左ウイングが藤野あおば（マンチェスター・シティ）がレギュラー格だ。いずれも2試合で先発している。ただ、田中はフィニッシュの精度を欠きここまでノーゴールで、ベトナム戦で初ゴールを挙げた浜野もベストコンディションとは言い難い状態。一方でCFの植木理子（ウェストハム）、右ウイングの清家貴子（ブライトン）は、ここまでいずれもチーム最多の4ゴールと結果を出している。ニールセン監督が決勝トーナメントでどんな選択をしてくるのか興味深い。

さらに、1対1の突破力では藤野に引けを取らないSBと兼任の千葉、タメが作れる宮澤、前述した松窪、チームで最もヘディングが強くCFもこなす高橋、そしてインド戦で代表初ゴールを挙げた土方麻椰（アストン・ヴィラ）と前線は多士済々。土方起用時はCFを2枚並べる中盤フラットの4−4−2も試しており、戦術的な幅も広がっている。

頂点まで残り3試合。勝利すればW杯出場権が手に入る3月15日の準々決勝（相手がフィリピン代表）、韓国代表とウズベキスタン代表の勝者と戦う3月18日の準決勝、そして3月21日の決勝は、グループステージと違って基本的にはその時点のベストメンバーで臨むはずだ。指揮官が選ぶスタメンに注目したい。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

