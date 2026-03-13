歌手・織田かおりがソロデビュー日の３月２１日にＥＰ「Ｆｒｅｅ」をリリースすることになり１３日、都内で取材会を開催。２１日に行うソロデビュー１９周年記念のライブについて意気込みを語った。

作曲家の梶浦由記のソロプロジェクト「ＦｉｃｔｉｏｎＪｕｎｃｔｉｏｎ」に参加ししている織田。今回のＥＰ「Ｆｒｅｅ」は２０２０年にリリースしたアルバム「Ｆｌｏｗｅｒｓ」以来、６年ぶりの作品で、「ＢＲＥＡＫ ＦＲＥＥ」「ｍｅｉｔ」「Ｌｕｒｅ」の３曲の新曲が収録されている。

ここまで新曲を作るのに時間がかかった理由について「アルバムを作ったときに、やりきった感があって、モチベーションが上がらなかった」と言う織田。その間、２０２３年には結婚し、２４年には出産もしている。「次やるなら自分の好きな音楽、今までと違うものを作りたい」と考え、昨年、作曲家の宮野弦士氏と出会い、今回の新曲を作るに至ったという。

宮野氏の曲に初めて触れたときには「カッコいい」と衝撃を受けたという織田。作詞は３曲とも織田が手掛けておりリード曲の「ＢＲＥＡＫ ＦＲＥＥ」はいままでの自分の殻を破っていくといったポジティブな世界観を描いている。「この曲を多分、ライブで１曲目で持ってきて、盛り上げていきたい」と語った。

デビュー記念日に行うライブでは「久々のオールスタンディングで、本当に楽しみ」と笑みを見せる織田。来年迎える２０周年にも「ファンの方と一緒に２０周年を作っていきたいなと思っています」と語った。