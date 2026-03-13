松田龍平の妻・モーガン茉愛羅、第2子妊娠発表 4歳迎えた息子との2ショットで報告
【モデルプレス＝2026/03/13】モデルのモーガン茉愛羅（28）が3月13日、自身のInstagramを更新。第2子を妊娠したことを発表した。
【写真】42歳人気俳優の美人妻（28）、4歳息子との2ショットで妊娠発表
モーガンは「息子が無事に4歳になりました」と長男が4歳を迎えたことを報告。「そして現在、第二子を妊娠中です。新しい命を授かれたことに感謝しながら、大切に日々を過ごしていきたいと思います！」とあわせて第2子の妊娠も伝えた。
モーガンは、2021年10月20日に俳優の松田龍平との結婚と妊娠を発表。2022年3月13日にモーガンが自身のInstagramで第1子出産を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】42歳人気俳優の美人妻（28）、4歳息子との2ショットで妊娠発表
◆松田龍平の妻・モーガン茉愛羅、第2子妊娠
モーガンは「息子が無事に4歳になりました」と長男が4歳を迎えたことを報告。「そして現在、第二子を妊娠中です。新しい命を授かれたことに感謝しながら、大切に日々を過ごしていきたいと思います！」とあわせて第2子の妊娠も伝えた。
◆松田龍平＆モーガン茉愛羅、2021年に結婚
モーガンは、2021年10月20日に俳優の松田龍平との結婚と妊娠を発表。2022年3月13日にモーガンが自身のInstagramで第1子出産を報告していた。（modelpress編集部）
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