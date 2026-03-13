ニューズナウでは県の新年度一般会計予算案を検証するシリーズをお伝えしています。今回は、水産から防災までさまざまな分野の課題解決を目指す「デジタルの力」です。

人口知能＝AIを活用した「スマート計量システム」

志布志湾近海でとれたイセエビにアジ、カンパチ。肝付町の高山漁協では年間611トンを取り引きしています。

（記者）「辺塚だいだいカンパチが水揚げされた肝付町の高山漁協。去年秋に導入されたのがこちらのタブレット」

はかりに魚をのせて種類や重さ、漁業者の情報を記録するまで2秒。去年11月、試験的に導入し、人口知能＝AIを活用した「スマート計量システム」です。

（高山漁協 谷山浩貴参事・51）「手書きより速い。だいぶ効率化できている」

（イセエビ漁師・48歳）「正確に量るところがいい。書き間違いがない。機械に頼ったらいい」

人手不足を穴埋め…3時間→1時間に

魚の重さなどを手書きで伝票に記入し、パソコンに入力するまで3時間かかっていた作業が、スマート計量を導入したことで1時間にスピードアップ。

高山漁協ではおととしまで5人の職員が入札業務を担当していましたが、2人が退職したため3人で業務をこなすことになり、人手不足が課題となっていました。

（高山漁協 谷山浩貴参事・51）「人が入ってきてくれればいいが、募集しても人が来ない状況。デジタル化でその分を穴埋めできれば助かる」

県は数百万円かかるシステムや機器の導入費用の3分の2を助成するため、新年度予算案に4000万円を計上しました。今後、日置市や奄美大島での導入を目指しています。

高山漁協では今年中にスマートフォンやタブレットを利用した「電子入札」を検討しています。

人手不足を補う「新戦力」…一方、戸惑う人も

人手不足を補う「新戦力」として期待される水産業界のデジタル化。

便利さを感じている人がいる一方、戸惑う人も。

（肝付町の仲買人・74）「年が年だからそこまではしない。追いつかない。まだついていけない。速いから。便利な反面、従来のやり方を変えられないところがある」

漁協やシステムを開発した会社の代表は、苦手意識を感じている高齢者の支援にも気を配りつつ、水産業界のデジタル化で人手不足を解消したいと話します。

（スマート計量の開発会社ZIFISH 江幡恵吾CEO）「今がチャンス、デジタル化に変えるチャンス。国も推進しているし、ぜひ前に進めたほうがいい」

総額9207億円の新年度予算案。8つの重点施策のうち、デジタルの活用には91億円が計上されました。

（塩田知事）「人口減少社会の中で、地域の活力を維持、発展させていく」

デジタル化推進の取り組み…県では「チャッピー」

（チャットGPTを利用する県職員）「セミナーの内容のアイデアを書いてください」

デジタル化を推進する取り組みの一つとして、県はおととしから生成AIを利用しています。

「チャットGPT」で施策のアイデアを出したり、会議を要約したりする業務にも活用されていて、予算案ではより高度な生成AIの導入などに1600万円、県全体のデジタル化を推進するための事業費として9000万円が盛り込まれました。

（県デジタル推進課の職員）

「最初から全部考えることがなくなった。おかしいところは修正すればいいのですごく楽」

「個人情報や機密情報を扱うので、そういった情報を入力しないよう心がけている」

防災対策にも「デジタルの力」

「デジタルの力」は防災対策にも。

去年8月の霧島・姶良集中豪雨などを踏まえ、離島や山間部で災害が発生したとき、衛星画像やAIを使って土砂崩れの範囲などを自動的に検出するシステムを導入するため、759万円を計上しました。

デジタルで変わり始めた水産業や行政サービス。その力が県民の暮らしをより便利にできるのか。運用のあり方も問われています。

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