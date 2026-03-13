本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
3/13（金）
EUR/USD
1.1400（5.80億ユーロ）
1.1500（8.66億ユーロ）
1.1600（10.0億ユーロ）
1.1700（28.9億ユーロ）
USD/JPY
158.50（4.06億ドル）
159.00（4.95億ドル）
160.00（4.64億ドル）
GBP/USD
1.3300（1.50億ポンド）
1.3450（2.99億ポンド）
ユーロドルは1.1400と1.1500に中規模設定あり
ドル円は159.00と160.00に中規模設定あり
ポンドドルは1.3300にピンポイント設定あり
